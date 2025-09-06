Toniebox 1 vs. 2: Für wen lohnt sich der Umstieg wirklich?

Im Herbst 2025 startet eine neue Toniebox-Generation. Worin unterscheiden sich die Toniebox 1 und Toniebox 2 und sollte man umsteigen, wenn man bereits ein Gerät hat?

Die neue Toniebox erscheint am 15. September und kann schon jetzt im Tonies-Shop vorbestellt werden.

Toniebox 1 und 2 im Vergleich

Das Grundprinzip bleibt mit der neuen Box gleich. Das heißt, man steckt weiterhin Tonies an die Box, um damit gespeicherte Hörspiele anzuhören. Optisch gibt es kaum Unterschiede und auch die Bedienung bleibt gleich. Es gibt aber einige Verbesserungen:

Die neue Toniebox ist etwas schlanker und hat rundere Ecken.

Es gibt einen USB-C-Ladeanschluss . Man braucht also nicht mehr unbedingt die Ladestation.

. Man braucht also nicht mehr unbedingt die Ladestation. Es gibt einen LED-Ring mit Farben für verschiedene Funktionen, zum Beispiel das Wecken durch Licht, Schlaf-Timer.

Durch das Licht können auch verschiedene neue spielerische Features eingesetzt werden.

Es gibt einen zusätzlichen Controller, mit dem man bei speziellen „Tonieplay“-Hörbüchern den Story-Verlauf beeinflussen kann.

Was ist neu?

Auch die Toniebox 2 hat keinen Touchscreen oder andere Bildschirmelemente. Alle Tonies, die auf der 1. Generation laufen, sind auch mit der Toniebox 2 kompatibel (so kann na kreative Tonies bespielen). Während der Hersteller bei der ersten Box ein Mindestalter von 3 Jahren empfiehlt, ist das neue Modell schon für Kinder ab 1 Jahr geeignet. Der Akku soll bei der neuen Toniebox schneller aufladen und gleichzeitig länger halten. Die Speicherkapazität wurde ebenfalls von 8 Gigabyte auf 32 Gigabyte erhöht. Bei YouTube zeigt der Hersteller einige Neuerungen der Toniebox 2 in Aktion:

Was kostet die Toniebox 2?

Der Preis für die Toniebox 2 liegt im offiziellen Shop bei 109,99 Euro, während die erste Box 99,95 Euro kostet. Man kann dazu noch Bundles zusammenstellen und sparen. Mit dem Tonieplay-Controller und einem kompatiblen Spiel steigt der Preis auf 139,99 Euro.

Lohnt sich der Umstieg? Wer bislang mit der Toniebox zufrieden ist, muss nicht unbedingt umsteigen. Die normalen Tonies funktionieren auch mit der alten Box und es dürfte zukünftig weiterhin neues Material geben. Lediglich wer die Lichteffekte nutzen will oder kleine Kinder hat, die Geschichten interaktiv mitgestalten möchten, kann einen Blick auf die neue Version werfen. Für die Tonieplay-Funktion benötigt man allerdings den speziellen Controller und muss kompatible Hörspiele kaufen, die etwas teurer sind als die normalen Toinies. Martin Maciej

