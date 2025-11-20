Toniebox 2 mit zwei Figuren: Amazon-Bundle ist ein Hit in jedem Kinderzimmer

Wer über eine Toniebox für den Nachwuchs nachdenkt, bekommt bei Amazon den perfekten Einstieg.

Amazon bietet aktuell das Toniebox 2 Starter-Set in der Farbe Mondgrau für 110,49 Euro statt der üblichen 129,99 Euro an. In diesem Bundle erhaltet ihr den Audiowürfel und auch direkt zwei Lieblings-Kinderlieder-Tonies zum Loshören. Das Angebot ist Teil der Black-Friday-Aktion des Händlers und bietet eine gute Gelegenheit, in das beliebte Hörspiel-Universum einzusteigen (bei Amazon ansehen).

Für wen lohnt sich das Toniebox-2-Bundle bei Amazon?

Für Eltern, die ein robustes und kindgerechtes Audiosystem suchen. Es bietet einen preiswerten Einstieg und ist dank der beiden mitgelieferten Figuren sofort einsatzbereit.

Für alle, die ein sinnvolles Geschenk abseits von Tablets und Smartphones suchen. Die Toniebox fördert das Zuhören und die Fantasie der Kinder ganz ohne Bildschirm.

Für Besitzer der ersten Toniebox-Generation ist ein Upgrade nicht zwingend notwendig. Die neuen Funktionen sind praktisch, rechtfertigen den Neukauf aber nur, wenn ihr gezielt Bluetooth-Kopfhörer oder die neuen Einschlaffunktionen nutzen wollt.

Die Toniebox 2 ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen Originals und bringt einige sinnvolle Neuerungen mit. Dazu gehört die Kompatibilität mit Bluetooth-Kopfhörern, sodass Kinder ihre Geschichten auch unterwegs oder in ruhiger Umgebung hören können, ohne andere zu stören.

Neu sind ebenfalls ein integrierter Sleep-Timer mit Nachtlichtfunktion sowie ein Sonnenaufgangswecker. Das Grundprinzip bleibt dabei unverändert einfach: Stellt ein Kind eine der Hörfiguren – die Tonies – auf die Box, beginnt die Wiedergabe des entsprechenden Inhalts.

Die Bedienung erfolgt intuitiv durch Klopfen oder Neigen des Würfels. Das Gehäuse ist weich, robust und abwischbar, um den Belastungen im Kinderzimmer standzuhalten. Geladen wird die neue Generation zeitgemäß über ein mitgeliefertes USB-C-Kabel.

Tonies Toniebox 2 Bundle Audioplayer für Kinder mit zwei Lieblings-Kinderlieder-Tonies, kinderleichter Bedienung und praktischen Schlaf- und Weckfunktionen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 15:51 Uhr

Toniebox-Bundle kommt bei Amazon-Kunden gut an

Das Bundle mit der Toniebox 2 hat auf Amazon derzeit eine positive Wertung von 4,4 von 5 möglichen Sternen. Kunden sind von der einfachen Bedienung und dem neuen Design überzeugt, die große Auswahl der Tonies stellt zudem sicher, dass Kindern immer etwas Neues geboten werden kann.

