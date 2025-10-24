Toniebox blinkt rot? Das steckt dahinter und so löst ihr das Problem

Wenn eure Toniebox rot blinkt, ist das ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. In den meisten Fällen lassen sich Probleme ganz leicht beheben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Toniebox blinkt rot und läuft nicht mehr? Das hilft

Die rote blinkende LED an der Toniebox weist in der Regel auf ein Problem mit der WLAN-Verbindung oder einen Fehler beim Abspielen hin. Die Box kann also gerade keine Verbindung zum Internet aufbauen oder hat Schwierigkeiten, einen Tonie zu laden. Manchmal steckt aber auch ein technischer Defekt oder ein leerer Akku dahinter. Geht bei der Fehlerbehebung so vor:

Stellt sicher, dass euer WLAN funktioniert. Prüft, ob andere Geräte im selben Netz online gehen können. Falls nicht, startet euren Router neu. Wenn die Verbindung generell steht, kann es helfen, die Toniebox neu mit dem WLAN zu verbinden:

funktioniert. Prüft, ob andere Geräte im selben Netz online gehen können. Falls nicht, startet euren Router neu. Wenn die Verbindung generell steht, kann es helfen, die Toniebox neu mit dem WLAN zu verbinden: Stellt die Box auf die Ladestation. Haltet beide Ohren gleichzeitig etwa 10 Sekunden gedrückt, bis das Gerät lila blinkt. Nun könnt ihr die WLAN-Daten über die Tonie-App oder das Setup neu eingeben.

Toniebox neu starten : Zieht die Box kurz von der Ladestation ab und haltet ein Ohr etwa 10 Sekunden gedrückt, bis sie sich ausschaltet. Danach startet ihr sie neu.

: Zieht die Box kurz von der Ladestation ab und haltet ein Ohr etwa 10 Sekunden gedrückt, bis sie sich ausschaltet. Danach startet ihr sie neu. Akku prüfen : Eine rot blinkende LED kann auch bedeuten, dass der Akku fast leer ist. Stellt die Box daher für mindestens 30 Minuten auf die Ladestation.

: Eine rot blinkende LED kann auch bedeuten, dass der Akku fast leer ist. Stellt die Box daher für mindestens 30 Minuten auf die Ladestation. Tonie überprüfen: Wenn das Problem nur bei einem bestimmten Tonie auftritt, könnte die Figur beschädigt oder verschmutzt sein. Reinigt die Kontakte vorsichtig mit einem trockenen Tuch und probiert einen anderen Tonie aus.

Anzeige

Wenn gar nichts hilft

Je nachdem, welches Tier bei der Fehlermeldung genannt wird, kann ein anderes Verbindungsproblem vorliegen:

Fehler-Codewort Erklärung Lösung Ameise Toniebox ist per WLAN mit Router verbunden, hat aber keinen Internetzugriff. Router neu starten. Toniebox neu starten – und auf Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn es noch immer nicht funktioniert. Eichhörnchen Keine Fehlerbeschreibung angegeben. Hier einloggen, um Hilfe zu erhalten. Elefant Toniebox war bereits vorher mit dem WLAN verbunden, aber das WLAN-Passwort wurde geändert. meine.tonies.de/wifi öffnen und Toniebox erneut mit dem WLAN und aktuellem Passwort verbinden. Erdmännchen Toniebox vorübergehend nicht erreichbar. Abwarten bis Online-Probleme (beim Hersteller) behoben wurden. Eule Nicht genauer beschriebenes Verbindungsproblem. Später nochmal probieren. Igel Verbindungsproblem mit Router. Router neu starten. Toniebox neu starten – und auf Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn es noch immer nicht funktioniert. Koalabär Die Toniebox befindet sich im Offline-Modus. Toniebox neu starten, um den Offline-Modus zu verlassen. Murmeltier Ein Fehler ist aufgetreten, entweder beim ersten Aufstellen eines neuen Tonies oder bei der Toniebox-Einrichtung. Router für 10 Sekunden vom Strom nehmen, 60 Minuten warten und Toniebox nochmal probieren. Ansonsten Toniebox ohne Tonies einschalten und in WLAN-Reichweite des Routers bringen, ein Ohr für 3 Sekunden gedrückt halten, bis Signal ertönt. Toniebox synchronisiert nun, LED leuchtet blau und danach grün. Murmeltier-Tonie jetzt aufstellen. Schildkröte Keine Fehlerbeschreibung angegeben. Hier einloggen, um Hilfe zu erhalten. „Oh, oh! Das Herunterladen wurde leider unterbrochen. Bitte überprüfe, ob du noch mit dem Internet verbunden bist.“ Toniebox in WLAN-Reichweite des Routers bringen. Andere WLAN-Geräte stören unter Umständen den Empfang. Router für 15 Sekunden vom Strom nehmen. Hier gibt es ansonsten weitere Hilfe.

Anzeige

Sollte eure Toniebox trotz aller Schritte weiterhin rot blinken, lohnt es sich, den Tonie-Support zu kontaktieren. Ihr erreicht ihn über tonies.com. Dort könnt ihr auch prüfen, ob eventuell ein Garantiefall vorliegt.