Too Good To Go: Gutschein einlösen – wie und woher?

Bei Too Good To Go kann man auch mit Gutscheinen bezahlen. Wie lassen sich Gutscheine einlösen und woher bekommt man sie?

Wie kann man einen Gutschein einlösen?

Das Einlösen eines Gutscheincodes in der Too Good To Go App ist einfach:

Öffnet die App und stellt sicher, dass ihr mit eurem Account angemeldet seid. Tippt auf das Profil-Symbol. Drückt dann auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen. Hier findet ihr den Bereich „Gutscheine“. Drückt auf „Gutscheine hinzufügen“. Gebt dann den Code vom Gutschein ein.

Das Guthaben wird eurem Konto gutgeschrieben und beim nächsten Kauf automatisch verrechnet, solange der Betrag ausreicht. Der Guthabenbetrag muss vor dem Bezahlvorgang aufgeladen werden. Man kann den Gutschein also nicht direkt beim Bezahlen eines „Magic Bags“ einlösen.

Woher bekommt man Gutscheine?

Spannender ist die Frage, wie man Gutscheincodes für Too Good To Go erhält. Die Codes gibt es nicht ständig, aber in bestimmten Fällen:

Promotions : Bei Aktionen der App selbst, zum Beispiel zu Feiertagen oder Jubiläen.

: Bei Aktionen der App selbst, zum Beispiel zu Feiertagen oder Jubiläen. Kooperationen mit Unternehmen : Manchmal kann man bei Partnerfirmen, Lieferdiensten oder Supermärkten Gutscheine als Beigabe erhalten.

: Manchmal kann man bei Partnerfirmen, Lieferdiensten oder Supermärkten Gutscheine als Beigabe erhalten. Freunde einladen: Wer Freunde über seinen persönlichen Empfehlungslink einlädt, bekommt oft einen Gutschein, sobald der Freund seine erste Tüte kauft.

Manchmal bekommt man auch „Belohnungen“, wenn man zum Beispiel zum ersten Mal bei einem Händler einkauft. Damit schaltet man zusätzliche Rabatte frei, wenn bestimmte Bedingungen wie ein Mindestbestellwert erfüllt werden.

Für Sonderaktionen lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf die Social-Media-Kanäle von Too Good To Go, zum Beispiel auf Instagram. Hier wird man darauf hingewiesen, wenn es wieder Gutscheine gibt, zum Beispiel in diesem Video:

Einige Benutzer berichten auch, dass sie von Too Good To Go einen Gutschein erhalten haben, wenn sie eine schlechte Erfahrung mit einem Anbieter gemacht haben. In dem Fall muss man den Kundenservice kontaktieren und schildern, was das Problem war. Das ist aber kein garantierter Weg, um Gutscheincodes zu erhalten.

Wir geben euch auch Tipps, wenn ein Händler ständig als „ausverkauft“ angezeigt wird.

