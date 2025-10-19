Top-Deal im Vodafone-Netz: Sichert euch 20 GB für günstige 8,99 Euro

Wer einen günstigen Handytarif ohne Vertragsbindung sucht, wird bei SIMon mobile fündig. Der Flex-Tarif bietet 20 GB im Vodafone-Netz für unter 9 Euro und ihr bleibt dabei vollkommen flexibel – sogar mit Vertragspause-Option.

SIMon mobile Flex mit 20 GB und maximaler Flexibilität

Der SIMon mobile Flex 20 GB überzeugt mit seinem Rundum-sorglos-Paket: 20 GB Datenvolumen mit bis zu 100 MBit/s im Vodafone-Netz, eine Allnet- und SMS-Flat sowie monatliche Kündbarkeit für 8,99 Euro im Monat (zum Angebot bei Simon Mobile). Besonders praktisch: Ihr zahlt keine Anschlussgebühr und könnt den Vertrag bei Bedarf sogar bis zu drei Monate pausieren.

Der Tarif nutzt das Vodafone-Netz mit 4G/LTE und 5G-Unterstützung. Solltet ihr mehr Datenvolumen benötigen, könnt ihr jederzeit zusätzliche Optionen hinzubuchen oder zu einem größeren Tarif wechseln – alles ohne Vertragsbindung.

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Vodafone

Anbieter: SIMon mobile

Tarifname: SIMon mobile Flex 20 GB

Datenvolumen + Speed: 20 GB mit bis zu 100 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: Monatlich kündbar

Zusätzliche Infos: EU-Roaming, eSIM verfügbar, Vertragspause bis drei Monate möglich

Einmalige Kosten: 0 Euro

Grundgebühr: 8,99 Euro monatlich

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der SIMon mobile Flex richtet sich an alle, die Wert auf Flexibilität und faire Preise legen. Mit 20 GB könnt ihr problemlos soziale Medien nutzen, Musik streamen und gelegentlich Videos schauen. Für intensives Streaming oder als Hauptinternetanschluss reicht das Volumen jedoch nicht aus.

Besonders attraktiv ist die Kombination aus günstigem Preis und maximaler Flexibilität. Mit etwa 45 Cent pro Gigabyte liegt der Tarif im sehr fairen Bereich. Die Möglichkeit zur Vertragspause macht ihn ideal für Studenten, Auszubildende oder alle, die ihre Mobilfunkkosten flexibel gestalten möchten. Das Vodafone-Netz bietet eine gute Abdeckung und solide Geschwindigkeiten.

Alternativen zum Tarif

Wer mehr Datenvolumen benötigt, kann bei SIMon mobile zu den größeren Flex-Tarifen mit 50, 70, 100 oder sogar 150 GB greifen. Diese kosten entsprechend mehr, bieten aber die gleiche Flexibilität. Für Nutzer, die das beste Netz wollen, sind Telekom-Tarife eine Alternative – allerdings meist zu höheren Preisen.

Andere flexible Anbieter wie PennyMobil oder Fraenk bieten ähnliche Konditionen, jedoch meist mit anderen Netzanbietern oder weniger Datenvolumen. Unser Tarif-Vergleich zeigt euch mehr flexible Möglichkeiten im Überblick.