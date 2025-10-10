Top-Tarif für Sparfüchse: Sichert euch 30 GB mit 5G für nur 5,99 €

Wer einen günstigen Handyvertrag mit ordentlich Datenvolumen sucht, sollte jetzt aufhorchen. simyo bietet den simyo S Tarif mit 30 GB für unter 6 Euro monatlich an.
simyo S mit 30 GB zum Schnäppchenpreis
Der simyo S Tarif bringt alles mit, was man für den mobilen Alltag braucht: 30 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Telefónica, eine Allnet- und SMS-Flat sowie eSIM-Unterstützung. Das Besondere: Ihr zahlt nur 5,99 Euro pro Monat und bleibt trotzdem vollkommen flexibel, da der Tarif monatlich kündbar ist (Angebot bei simyo ansehen). Einzig der Anschlusspreis von 19,99 Euro fällt an.
Normalerweise bietet simyo den Tarif mit nur 10 GB an – aktuell bekommt ihr jedoch das Dreifache an Datenvolumen. Das macht den Deal besonders attraktiv für alle, die viel unterwegs sind und dabei nicht auf schnelles Internet verzichten wollen.
Die Details des Tarifs im Überblick
- Netz: Telefónica (o2, 5G)
- Anbieter: simyo
- Tarifname: simyo S
- Datenvolumen + Speed: 30 GB mit bis zu 50 MBit/s
- Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze
- Laufzeit: Monatlich kündbar
- Zusätzliche Infos: eSIM verfügbar, 5G inklusive
- Anschlusspreis von 19,99 Euro
- Grundgebühr: 5,99 Euro monatlich
Für wen lohnt sich der Tarif?
Der simyo S richtet sich an preisbewusste Nutzer, die nicht auf ausreichend Datenvolumen verzichten möchten. Mit 30 GB könnt ihr problemlos Musik streamen, soziale Medien nutzen und gelegentlich Videos schauen. Für intensives 4K-Streaming oder als Hauptinternetanschluss reicht das Volumen allerdings nicht aus.
Besonders praktisch ist die monatliche Kündbarkeit. Falls sich eure Bedürfnisse ändern oder ihr ein besseres Angebot findet, seid ihr nicht langfristig gebunden. Mit umgerechnet etwa 20 Cent pro Gigabyte liegt der Tarif preislich in einem sehr attraktiven Bereich. Das Telefónica-Netz bietet zwar nicht die Abdeckung der Telekom, ist aber in Städten und Ballungsräumen gut ausgebaut.
Alternativen zum Tarif
Wer mehr Datenvolumen benötigt, kann bei simyo zu den Tarifen mit 40, 50 oder sogar 75 GB greifen. Diese kosten allerdings entsprechend mehr. Für Nutzer, die das beste Netz wollen, sind Tarife im Telekom-Netz eine Alternative – allerdings zu deutlich höheren Preisen.
Andere Discount-Anbieter wie Penny Mobil oder ja! mobil bieten ähnliche Konditionen, meist jedoch mit weniger Datenvolumen oder im langsameren 4G-Netz. Ein Blick in unseren Tarif-Vergleich zeigt euch alle aktuellen Angebote im Überblick.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.