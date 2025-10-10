Top-Tarif für Sparfüchse: Sichert euch 30 GB mit 5G für nur 5,99 €

Wer einen günstigen Handyvertrag mit ordentlich Datenvolumen sucht, sollte jetzt aufhorchen. simyo bietet den simyo S Tarif mit 30 GB für unter 6 Euro monatlich an.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

simyo S mit 30 GB zum Schnäppchenpreis

Der simyo S Tarif bringt alles mit, was man für den mobilen Alltag braucht: 30 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im 5G-Netz von Telefónica, eine Allnet- und SMS-Flat sowie eSIM-Unterstützung. Das Besondere: Ihr zahlt nur 5,99 Euro pro Monat und bleibt trotzdem vollkommen flexibel, da der Tarif monatlich kündbar ist (Angebot bei simyo ansehen). Einzig der Anschlusspreis von 19,99 Euro fällt an.

Anzeige

Normalerweise bietet simyo den Tarif mit nur 10 GB an – aktuell bekommt ihr jedoch das Dreifache an Datenvolumen. Das macht den Deal besonders attraktiv für alle, die viel unterwegs sind und dabei nicht auf schnelles Internet verzichten wollen.

Zum Angebot bei simyo

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telefónica (o2, 5G)

Anbieter: simyo

Tarifname: simyo S

Datenvolumen + Speed: 30 GB mit bis zu 50 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: Monatlich kündbar

Zusätzliche Infos: eSIM verfügbar, 5G inklusive

Anschlusspreis von 19,99 Euro

Grundgebühr: 5,99 Euro monatlich

Anzeige

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der simyo S richtet sich an preisbewusste Nutzer, die nicht auf ausreichend Datenvolumen verzichten möchten. Mit 30 GB könnt ihr problemlos Musik streamen, soziale Medien nutzen und gelegentlich Videos schauen. Für intensives 4K-Streaming oder als Hauptinternetanschluss reicht das Volumen allerdings nicht aus.

Besonders praktisch ist die monatliche Kündbarkeit. Falls sich eure Bedürfnisse ändern oder ihr ein besseres Angebot findet, seid ihr nicht langfristig gebunden. Mit umgerechnet etwa 20 Cent pro Gigabyte liegt der Tarif preislich in einem sehr attraktiven Bereich. Das Telefónica-Netz bietet zwar nicht die Abdeckung der Telekom, ist aber in Städten und Ballungsräumen gut ausgebaut.

Zum Angebot bei simyo

Alternativen zum Tarif

Wer mehr Datenvolumen benötigt, kann bei simyo zu den Tarifen mit 40, 50 oder sogar 75 GB greifen. Diese kosten allerdings entsprechend mehr. Für Nutzer, die das beste Netz wollen, sind Tarife im Telekom-Netz eine Alternative – allerdings zu deutlich höheren Preisen.

Anzeige

Andere Discount-Anbieter wie Penny Mobil oder ja! mobil bieten ähnliche Konditionen, meist jedoch mit weniger Datenvolumen oder im langsameren 4G-Netz. Ein Blick in unseren Tarif-Vergleich zeigt euch alle aktuellen Angebote im Überblick.