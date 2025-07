„Tot“ in der Jugendsprache: Was meint man damit?

In der Jugendsprache haben auch etablierte Ausdrücke aus der deutschen Sprache oft eine ganz andere Bedeutung. So fällt in Gesprächen unter Jüngeren manchmal der Ausdruck „tot“. Damit ist häufig nicht gemeint, dass jemand gestorben ist. Was steckt hinter dem Slang-Begriff?

„Tot“: Diese Bedeutung steckt hinter dem Slang-Begriff

Der Begriff „tot“ hat es in die Liste der Top-10 bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres 2025 geschafft. In der Jugendsprache wird das Wort je nach Kontext unterschiedlich verwendet. Einerseits kann es ironisch oder übertrieben gemeint sein, um eine extreme Reaktion auszudrücken. Andererseits steht es aber auch für etwas, das total langweilig oder sinnlos ist. Der Langenscheidt-Verlag hat das Jugendwort mit dieser Definition aufgenommen:

„Tot“ sagst du, wenn etwas einfach nicht abliefert, auch optisch. Heißt: komplett daneben, l ame , ungewollt peinlich oder einfach nur uncool. Du gehst auf eine Party – „Ist ja übel wack hier. Tot.“

„Tot“ als Jugendwort

Angelehnt an die Erklärung des Langenscheidt-Verlags nutzt man das Wort also, um auszudrücken, dass etwas total out, langweilig und uninteressant ist. Das kann zum Beispiel in so einem Satz sein: „Facebook ist doch voll tot, alle sind jetzt auf TikTok“.

Je nach Gespräch kann es aber auch andere Bedeutungen tragen:

„Ich bin tot“ = Ich lache mich kaputt. Wird gesagt, wenn etwas superlustig ist.

ist. „Ich bin tot“ = Ich bin nach dem Training total ausgepowert.

„Er ist tot“ = Er wurde fertiggemacht / zerstört. Meist im Gaming oder Online-Diskurs: jemand wurde „geowned“.

Der Slang-Begriff wird oft in Kombination mit Emojis oder Slang verwendet, zum Beispiel mit 💀, 😂 oder als Redewendung wie „bruh, ich bin tot“.

„Tot“ ist in der Jugendsprache also ein ausdrucksstarker, übertriebener Begriff, der je nach Kontext Lachen, Peinlichkeit, Langeweile oder Niederlage bedeuten kann, aber fast nie das tatsächliche Ableben.

Weitere Kandidaten bei der diesjährigen Jugendwortwahl sind unter anderem „tuff“, „lowkey“ und „checkst du?“. Wir erklären auch, wann man „tot“ oder „Tod“ schreibt.

