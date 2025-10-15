Totgeglaubt und doch zurück: Samsung überrascht mit neuem Galaxy-Comeback

Samsungs Assistent Bixby kehrt im neuen Look zurück.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Viele Nutzer hatten Bixby bereits abgeschrieben – doch der Samsung-Assistent meldet sich überarbeitet zurück. Mit dem Update auf One UI 8.5 erhält Bixby ein frisches Design und eine tiefere Systemintegration. Während Google Gemini auf den neuen Galaxy-Modellen längst die Hauptrolle spielt, könnte Bixby künftig als smarte Ergänzung im Hintergrund dienen (Quelle: AndroidPolice).

Anzeige

Samsungs Bixby: Neues Design, wenig Liebe

Seit rund zwei Jahren geht die Nutzerzahl von Bixby kontinuierlich zurück. Spätestens seit dem Galaxy S25 ist Gemini der Standard-Assistent. Bixby fristet hingegen ein Schattendasein in den Einstellungen. Der Grund ist simpel: Gemini ist schneller, versteht den Kontext besser und ist direkt mit Google-Diensten wie Kalender, Notizen oder Erinnerungen verknüpft (Quelle: Reddit).

Trotzdem gibt Samsung den eigenen Assistenten nicht auf. Laut Leaks erhält Bixby mit dem neuen Update ein überarbeitetes Overlay im modernen Design-Stil der One UI. Klare Linien und eine gute Lesbarkeit im hellen wie im dunklen Theme sollen den Look zeitgemäß machen – ähnlich dem Gemini-Overlay. Ob sich hinter der optischen Aufwertung auch spürbare Verbesserungen verbergen, bleibt jedoch offen.

Anzeige

Zwischen KI-Zukunft und Systemkontrolle

Während Gemini vor allem mit KI-Power punktet, behält Bixby eine eigene Stärke: die lokale Systemsteuerung. Bixby kann etwa WLAN umschalten, Apps starten oder Automationen über Modes & Routines ausführen – auch ohne Internetverbindung.

Samsung positioniert Bixby offenbar als Ergänzung zu Gemini: Gemini übernimmt kreative, KI-lastige Aufgaben, Bixby bleibt der smarte Alltagshelfer im Galaxy-Ökosystem.

Wann Nutzer das neue Bixby testen können, ist noch unklar. Laut Leaks soll die One UI 8.5-Beta Ende November starten – pünktlich, damit Bixby zum Release des Galaxy S26 Anfang 2026 stabil läuft. Ob der Assistent bis dahin wieder mehr Fans gewinnt, bleibt fraglich – aber immerhin bekommt Bixby die Chance, sich neu zu erfinden.