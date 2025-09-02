Touren in Komoot zusammenfügen – mit diesem Trick klappt es

Komoot selbst kann derzeit noch nicht mehrere Touren zu einer großen Tour verbinden. Allerdings gibt es einen Umweg.

Komoot kann keine Touren verbinden

In Komoot kann man Touren grundsätzlich nicht direkt „zusammenkleben“, so wie man es zum Beispiel bei GPX-Dateien am PC machen würde. Allerdings gibt es einen Umweg, indem ihr die Touren einzeln herunterladet und in einem Programm zusammenfügt. Das Ergebnis wird dann wieder in Komoot geladen.

Komoot-Touren über GPX-Daten verbinden

Öffnet Komoot und ladet euch die gewünschten Touren als GPX-Datei herunter, die ihr verbinden möchtet. Öffnet das Online-Tool GPX.Studio. Klickt oben auf „Load GPX“ und wählt die erste Komoot-Tour aus. Wiederholt das und wählt die zweite Tour aus. Ihr seht nun beide Touren in der Kartenansicht. Klickt oben auf „Export“ und setzt ein Häkchen bei „Merge all tracks“. Drückt auf den Button „Download“, um die Strecken zusammen als eine zusammengeführte GPX-Datei herunterzuladen. Danach importiert ihr die so erstellte GPX-Tour wieder in Komoot. Komoot erstellt daraus eine neue Tour, die beide Abschnitte enthält.

Neben GPX.Studio könnt ihr auch Tools wie Garmin BaseCamp oder Alltrails dafür nutzen.

So verbindet ihr eure Touren zu einer GPX-Datei. (© GIGA)

Das Ergebnis ist eine GPX-Datei, die beide Touren einzeln umfasst. Die Touren werden also nicht automatisch durch geeignete Wege verbunden. Sofern ihr diese Funktion wünscht, könnt ihr die nötige Vorarbeit in Komoot selbst erledigen, um überschneidende Routen zu haben.

Direkt im Routenplaner von Komoot

Alternativ könnt ihr so auch direkt in Komoot vorgehen:

Öffnet den Planer (Website oder App). Wählt den Startpunkt der ersten Tour. Setzt als nächsten Punkt den Endpunkt dieser Tour. Anschließend fügt ihr den Startpunkt der zweiten Tour als weiteren Zwischenstopp hinzu. So könnt ihr beide Routen manuell nachbauen und in einer neuen Tour speichern. Das geht auch mit mehr als zwei Touren.

Wenn euch an den originalen Touren bestimmte Abschnitte gefallen, könnt ihr diese als Highlights speichern oder im Planer einzelne Wegpunkte anklicken. So baut ihr aus mehreren vorhandenen Touren eine eigene zusammenhängende Strecke.