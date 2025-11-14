Toxische Chefs: 8 subtile Anzeichen, dass ihr in einem miesen Team arbeitet

Habt ihr das Gefühl, euer Chef tut euch nicht gut? Diese acht Anzeichen verraten, ob ihr unter toxischer Führung leidet – inklusive Tipps für mehr Selbstschutz.

#1 Beständiges Mikromanagement

Ihr müsst eurem Vorgesetzten jede Kleinigkeit vorlegen und sie von ihm absegnen lassen, ohne dass ihr ihm einen Grund dafür gegeben habt? Wenn euer Chef euch nicht vertraut und jeden Arbeitsschritt selbst kontrollieren muss, ist das ein klares Warnsignal.

Mikromanagement sorgt nicht nur für Stress, sondern verhindert, dass ihr selbstständig und verantwortungsvoll arbeiten könnt. Das nagt am Selbstbewusstsein.

Tipp: Sprecht euer Bedürfnis nach Eigenverantwortung ruhig und höflich an. Versucht es so: „Ich möchte gerne ausprobieren, ob ich diesen Teil selbstständig umsetzen kann.“

#2 Manipulation und Verunsicherung

Euer Chef streut Gerüchte oder spielt euch gegeneinander aus? Das ist sehr bedenklich, denn es handelt sich um eine subtile Form der Manipulation, die nur schwer aufzudecken ist. Um Loyalität zu erzwingen oder Unsicherheit zu schüren, werden vielleicht auch wichtige Informationen zurückgehalten.

Tipp: Verlasst euch nur auf überprüfbare Fakten, nicht auf den „Flurfunk“. Haltet wichtige Abmachungen mit eurem Vorgesetzten, soweit es möglich ist, schriftlich fest.

#3 Kein Lob, nur Kritik

Auch wenn ihr nur Kritik und keinerlei Lob bekommt, ist Vorsicht geboten. Es könnte sein, dass eure Erfolge unter den Teppich gekehrt werden, weil der Chef das Lob für sich allein beansprucht.

In solchen Fällen kommt die Kritik auch häufig ohne weitere konstruktive Vorschläge oder Unterstützungsangebote daher.

Tipp: Führt ein persönliches Erfolgsprotokoll und notiert darin eure Leistungen. Das stärkt erstens euer Selbstwertgefühl und liefert euch die erforderlichen Belege bei Feedbackgesprächen.

#4 Öffentliche Demütigung und Schuldzuweisung

Fehler sind menschlich und passieren überall. Konstruktive Kritik dafür muss man aushalten können. Doch was, wenn Fehler vor versammelter Mannschaft thematisiert und ausgebreitet werden und mit Schuldzuweisungen einhergehen?

Dann handelt es sich um ein eindeutiges Signal für ein ungesundes Verhalten. In einem nicht-toxischen Umfeld wird niemand unfair behandelt oder gar bloßgestellt.

Tipp: Verliert nicht eure Selbstachtung, aber verschärft auch die Konfrontation nicht. Eine angemessene Reaktion könnte so aussehen: „Ich bespreche das gerne mit Ihnen unter vier Augen.“ Haltet dieses Einzelgespräch schriftlich fest.

#5 Willkürliche Entscheidungen und Intransparenz

Auch wenn sich Regeln, Prioritäten und Projekte ständig und ohne nachvollziehbare Argumente oder klare Kommunikation ändern, ist das ein Anzeichen für toxisches Verhalten. Ein transparentes Miteinander fehlt hier komplett.

Tipp: Werdet aktiv und fragt nach Klarheit: „Können Sie bitte zusammenfassen, welche Ziele aktuell Priorität haben?“ So zeigt ihr Professionalität und zwingt euren Chef, sich festzulegen.

#6 Grenzüberschreitungen und fehlender Respekt

Der Chef macht unangemessene Kommentare, verlangt, dass ihr ständig erreichbar seid oder verhält sich respektlos? Toxische Führungspersönlichkeiten überschreiten immer wieder Grenzen und machen keine Unterschiede zwischen Job und Privatleben. Eure Bedürfnisse finden keine Berücksichtigung.

Tipp: Setzt klare Grenzen, die mit eurem Arbeitsvertrag vereinbar sind und bleibt freundlich, aber bestimmt. Ein Beispiel: „Ich beantworte berufliche Mails und Anrufe bis 17 Uhr, danach bin ich offline.“ Wichtig: Haltet euch auch tatsächlich daran.

#7 Bevorzugung einzelner Mitarbeiter

Die Bevorzugung einzelner Mitarbeiter sorgt für Frust und Ungerechtigkeit im Team. Sie zerstört auf Dauer die Zusammenarbeit und fördert Misstrauen und Neid.

Tipp: Bleibt professionell, tauscht im Team euer Wissen offen aus und unterstützt euch, wo es geht. Damit untergrabt ihr geheime Hierarchien und fördert die Gleichbehandlung.

#8 Motivationsverlust im Team

Der Motivationsverlust ist eigentlich eine Folge toxischer Führung, doch auch er gehört in die Liste der bedenklichen Verhaltensweisen, da er diese weiter verstärkt und eine Abwärtsspirale in Gang setzt.

Permanente Frustration, hohe Fluktuation oder viele Krankmeldungen wirken sich langfristig auf die Gesundheit aus.

Tipp: Stärkt euch gegenseitig! Sprecht euren Kollegen Lob und Anerkennung aus. Positives Feedback aus dem Team wirkt wie ein Gegengift und schafft ein Stück Sicherheit.

Einordnung: Wann ist Führung wirklich toxisch?

Der Begriff „toxisch“ stammt ursprünglich aus der Psychologie und beschreibt Verhaltensmuster, die über längere Zeit das psychische Wohlbefinden anderer Menschen beeinträchtigen.

Bitte beachtet, dass nicht jedes unangenehme oder unprofessionelle Verhalten einer Führungskraft automatisch toxisch sein muss. Manchmal steckt schlicht und einfach Unsicherheit, Überforderung oder fehlendes Feedback dahinter.

Euer Urteil solltet ihr daran ausrichten, ob die Verhaltensweisen dauerhaft auftreten und ob sie das Teamklima oder die Gesundheit der Mitarbeitenden spürbar belasten.

Nicht jede Spannung muss also als Toxizität gewertet werden. Wenn euch aber mehrere der oben genannten Warnzeichen bekannt vorkommen, dann schaut genau hin, sucht das Gespräch und holt euch gegebenenfalls Unterstützung (zum Beispiel bei eurem Betriebsrat).