Trade Republic Aktie verschenken: So richtet ihr das Geldgeschenk ein

Ihr seid auf der Suche nach einem Geschenk, das mehr ist als Bargeld? Mit einem Wertpapiergeschenk bei Trade Republic könnt ihr ganz besondere Akzente setzen. Wie das funktioniert und warum es eine smarte Idee sein kann, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Informationen in diesem Artikel dienen der allgemeinen Orientierung und ersetzen keine individuelle Finanz- oder Steuerberatung. Für detaillierte Fragen zu Wertpapiergeschenken und deren steuerlicher Behandlung empfehlen wir, zusätzliche Beratung einzuholen.

Anzeige

Warum sind Aktien und ETFs als Geschenk interessant?

Ein Wertpapiergeschenk steht für eine bewusste und sehr individuelle Geste. Wenn ihr eine Aktie oder Anteile an einem ETF verschenkt, ermöglicht ihr den Beschenkten einen ersten Einblick in die Welt der Vermögensanlage. Außerdem kann es ein Anreiz sein, sich mit der eigenen finanziellen Zukunft auseinanderzusetzen.

Gerade bei besonderen Anlässen wie Geburtstagen, Weihnachten oder Schul- und Universitätsabschlüssen können Wertpapiergeschenke eine große persönliche Bedeutung bekommen und heben sich von klassischen Geldgeschenken ab.

So funktioniert die Geschenkfunktion in der Trade-Republic-App

Das Wertpapiergeschenk-Feature in der Trade-Republic-App (im Play Store ansehen) gibt es seit 2024. Die Funktion ist einfach und unkompliziert in der Anwendung.

Ihr wählt zunächst ein Wertpapier aus und legt den Betrag und den Empfänger fest. Damit das Geschenk individuell wird, könnt ihr es mit einer persönlichen Nachricht versehen. Die Übertragung erfolgt digital per E-Mail. Alternativ habt ihr die Möglichkeit, es zu Hause auszudrucken und persönlich zu überreichen.

Anzeige

Die Beschenkten erhalten eine Anleitung, wie sie das Präsent annehmen und ins Depot einbuchen lassen können. Wer noch kein Trade-Republic-Konto besitzt, wird durch den Registrierungsprozess geführt.

Was passiert, wenn der Beschenkte kein Trade-Republic-Konto eröffnen will?

Keine Sorge, nicht angenommene Geschenke können jederzeit storniert werden. Der Betrag wird bei Stornierung oder Nichtannahme (die Frist zur Annahme beträgt zwölf Monate) verzinst auf euer Konto zurückgebucht.

Wann wird die Geschenk-Aktie oder der Geschenk-ETF gekauft?

Bitte beachtet, dass der Kauf der Aktien, Aktienanteile oder Fondsanteile erst nach der Annahme durch den Beschenkten ausgeführt wird und dieser sein Geschenk dann zum aktuellen Kurs ins Depot gebucht bekommt.

Die Obergrenze pro Geschenk beträgt übrigens 1.000 Euro. Insgesamt könnt ihr maximal 2.000 Euro innerhalb von 30 Tagen verschenken.

Schritt für Schritt: So verschenkt ihr Aktien oder ETFs mit Trade Republic

Öffnet die Trade-Republic-App und loggt euch ein.

und loggt euch ein. Wählt in eurem Profil oder im Bereich „Portfolio“ die Option „Geschenke, die lange währen“ aus.

aus. Sucht nun die Aktie oder den ETF, den ihr verschenken wollt, über die integrierte Suche aus und legt den entsprechenden Betrag fest.

fest. Entscheidet euch nun zwischen digitalem Versand und der Print-at-Home-Version für euer Geschenk.

für euer Geschenk. Fügt optional eine persönliche Nachricht hinzu.

hinzu. Verschickt oder übergebt euer Geschenk und wartet auf die Annahme.

Anzeige

Die neue Geschenkfunktion und die „Wealthman“-Kampagne

In der aktuellen „Wealthman“-Kampagne, dem Pendant zum „Weihnachtsmann“, macht Trade Republic darauf aufmerksam, dass Wertpapiergeschenke eine moderne Alternative zu klassischen Präsenten sein können. Mit der Wertpapiergeschenk-Funktion sollen neue Impulse für Präsente gesetzt werden, deren Wert über den Anlass hinaus bestehen bleibt (siehe Pressemitteilung vom 02.12.2024)

Wenn ihr weitere Informationen braucht, zum Beispiel zum Depotübertrag von anderen Brokern oder zu steuerlichen und formalen Fragen, schaut am besten in die Trade Republic FAQ oder nehmt direkt Kontakt mit dem Kundenservice auf.