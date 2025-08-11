Trade Republic Echtzeit-Überweisung: Voraussetzungen und wichtige Infos zum Girokonto

Seit kurzem könnt ihr beim Neobroker Trade Republic Echtzeit-Überweisungen tätigen, denn auch dort gibt es ein vollwertiges Girokonto mit modernen Banking-Funktionen. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr im kompakten Überblick.

Die Echtzeit-Überweisung bei Trade Republic: So funktioniert sie

Mit einer SEPA-Echtzeit-Überweisung könnt ihr Beträge in Sekundenschnelle auf ein anderes Konto transferieren. Im Fachjargon nennt man diese Überweisungsart „SEPA-Instant-Payments“. Die SEPA-Instant-Payments sind so konzipiert, dass sie unabhängig vom Wochentag oder der Uhrzeit innerhalb weniger Sekunden beim Empfänger ankommen.

Die Voraussetzungen dafür sind, dass die Empfängerbank das Echtzeit-Überweisungsverfahren ebenfalls unterstützt und dass der Zahlung keine regulatorischen Vorgaben entgegenstehen. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, kommt das Geld aber trotzdem an – und zwar als normale SEPA-Überweisung innerhalb von ein bis zwei Werktagen (laut Trade Republic). Zusätzliche Kosten gibt es nicht.

Bitte beachtet: Dieses Verfahren funktioniert ausschließlich innerhalb des SEPA-Raums (Single Euro Payments Area), also zwischen teilnehmenden Banken der SEPA-Länder.

Die Verpflichtung zur Einführung von SEPA-Echtzeitüberweisungen hat ihren Ursprung in einer EU-Verordnung und gilt ab dem 9. Januar 2025 für den Empfang und ab dem 9. Oktober 2025 auch für den Versand solcher Zahlungen durch die Banken im Euroraum.

So funktioniert das Girokonto bei Trade Republic

Trade Republic bietet seinen Neu- und Bestandskunden bereits seit Mai 2024 ein Girokonto an. Dazu wurden alle bestehenden Depotverrechnungskonten in Zahlungsverkehrskonten umgewandelt.

Gut zu wissen: Die Beträge, die ihr auf eurem Trade-Republic-Girokonto zur täglichen Verfügung haltet, könnt ihr verzinsen lassen, denn der Neobroker leitet die gültigen EZB-Zinssätze an seine Kunden durch. Derzeit (Stand August 2025) gibt es 2 Prozent. Die Zinsen werden monatlich ausbezahlt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, die Verzinsung in der Trade-Republic-App zu aktivieren.

Welche Gebühren fallen beim Trade Republic Girokonto an?

Das Trade-Republic-Girokonto hat ein transparentes Gebührenmodell. Die wichtigsten Kosten im Überblick:

Kontoführung: dauerhaft kostenlos

dauerhaft kostenlos Überweisungen (inklusive SEPA-Echtzeitüberweisung): kostenlos

kostenlos Bargeld abheben: weltweit kostenlos ab 100 Euro, darunter 1 Euro Gebühr je Abhebung

weltweit kostenlos ab 100 Euro, darunter 1 Euro Gebühr je Abhebung Kartenzahlungen im Ausland: kostenlos

kostenlos Virtuelle Debitkarte: kostenlos

kostenlos Physische Debitkarte: einmalig 5 Euro für die Ausstellung

Wie sicher sind eure Einlagen bei Trade Republic?

Trade Republic besitzt seit 2023 eine Vollbanklizenz. Trotzdem verwahrt der Neobroker die Kundeneinlagen aber nicht selbst, sondern arbeitet hier mit einigen Partnerbanken wie der Deutschen Bank, JP Morgan und HSBC zusammen.

Vielleicht taucht bei euch nun die Frage nach dem Warum auf. Der Grund für dieses Konzept ist schnell erklärt: Die große Menge an Kundeneinlagen verteilt sich auf mehrere sichere Partner. Dadurch werden Risiken gestreut und die Einlagensicherung wird optimal umgesetzt.

Im Klartext bedeutet das für euch: Jede Partnerbank garantiert pro Kunde bis zu 100.000 Euro gesetzlichen Schutz über den jeweiligen Einlagensicherungsfonds. Überschreitet euer Guthaben bei Trade Republic die Kapazitätsgrenzen der Bankeinlagen (die genauen Betragsgrenzen sind nicht öffentlich einsehbar), wird der darüber hinausgehende Anteil automatisch in einen Geldmarktfonds investiert.

Wichtig: Diese Gelder gelten als Sondervermögen und sind somit bei einer Insolvenz der Fondsgesellschaft ebenfalls geschützt – nur eben nicht durch die gesetzliche Einlagensicherung.

Extras beim Trade Republic Girokonto

Mit dem Girokonto bietet der Neobroker also alle erforderlichen Funktionen für den reibungslosen digitalen Zahlungsverkehr an. Ergänzt wird das Ganze durch moderne Zusatzoptionen wie „Saveback“ und „Round up“. Mit dem Saveback-Programm erhaltet ihr bei jeder Kartenzahlung mit der Trade Republic Debitkarte ein Prozent des Rechnungsbetrages als Rückvergütung.

Dieses Cashback wird aber nicht ausgezahlt, sondern automatisch in einen Sparplan für Aktien oder ETFs eurer Wahl investiert. Voraussetzung: Ihr bespart einen Sparplan mit mindestens 50 Euro monatlich. Maximaler Saveback-Betrag: 15 Euro pro Monat.

Beim Feature „Round up“ wird jede Kartenzahlung auf den nächsten vollen Euro aufgerundet. Das „Wechselgeld“, das auf diese Weise zusammenkommt, wird gesammelt und regelmäßig in einen von euch ausgewählten Sparplan investiert.

Ihr könnt zudem festlegen, ob ihr nur den aufgerundeten Betrag oder ein Vielfaches davon investieren möchtet. So baut ihr automatisch und ohne zusätzlichen Aufwand Vermögen auf.

