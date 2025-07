Trade Republic: Geld abheben – wie geht das und was sollte man beachten?

Nutzt man den Neobroker bei Trade Republic, kann man auch Geld am Automaten abheben. Wie funktioniert das und was sollte man dabei beachten?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Warum kann ich kein Geld von Trade Republic abheben?

Man kann zwar bei Trade Republic Geld von seinem Konto abheben, es gibt aber eine wichtige Einschränkung: Die Bargeldabhebung ist nur mit einer physischen Karte möglich. Das heißt, man benötigt die kostenpflichtige Classic-Karte (einmalig 5 Euro) oder die Mirror-Karte (einmalig 50 Euro). Die Geldkarten lassen sich jederzeit in der Trade-Republic-App bestellen (mehr zu den Karten bei Trade Republic). Die Kosten werden vom Guthaben abgezogen. Mit der virtuellen Kreditkarte am Smartphone bekommt man hingegen kein Bargeld.

Trade Republic bietet eine Debitkarte an. Man kann nur auf das Guthaben zugreifen, dss auf dem Konto liegt. Einen Kredit, den man zum Ende eines Monats zurückzahlt, erhält man nicht.

Anzeige

Bargeld mit Trade Republic abheben: Fallen Kosten an?

Eine Bargeldauszahlung ist mit Trade Republic an jedem Geldautomaten möglich, der Visa-Karten akzeptiert. Es kann Geld in jeder Währung abgehoben werden. Dabei wird auf den aktuellen Wechselkurs von Visa zurückgegriffen (hier umrechnen). Trade Republic selbst erhebt für Bargeldabhebungen über 100 Euro keine Gebühren (Quelle: Trade Republic). Allerdings können je nach Geldautomaten Gebühren anfallen, die vom jeweiligen Betreiber festgelegt werden. Normalerweise wird man über die Zusatzkosten informiert, bevor man das Geld abhebt. Bei Abhebungen unter 100 Euro berechnet Trade Republic eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1 Euro.

Man kann auch an Kassen in Supermärkten mit Trade Republic Geld abheben. Dabei sollte man aber beachten, dass der Laden eine Abhebung mit Visa anbietet. Das geht zum Beispiel bei Aldi (Nord und Süd) und Lidl. Manche Supermärkte wie Rewe geben Geld nur mit einer Girocard aus.

Anzeige

An anderer Stelle erklären wir, wie man Trade Republic und PayPal zusammen nutzen kann.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.