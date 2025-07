Trade Republic mit PayPal verbinden: Das sollte man beachten

Lässt sich Trade Republic mit einem PayPal-Konto verbinden und kann man PayPal-Guthaben direkt auf sein Trade-Republic-Konto übertragen?

Einzahlung von PayPal auf Trade Republic: Geht das?

Bei Trade Republic muss man sein Konto aufladen, um beim Neobroker zu handeln oder die Zinsen einzusacken. Dabei kann man aber nur auf bestimmte Möglichkeiten zurückgreifen. Ihr könnt Guthaben von PayPal auf Trade Republic übertragen. Beachtet aber, dass ihr dafür unbedingt das Girokonto bei Trade Republic aktiviert haben müsst. Ohne Girokonto werden nur Einzahlungen akzeptiert, das ihr bei der Einrichtung hinterlegt habt. Das ist bei PayPal-Abbuchungen nicht der Fall.

Es gibt im Netz viele Berichte von Nutzern, die vergeblich probiert haben, PayPal-Guthaben auf ihr Trade-Republic-Konto zu überweisen. Das funktioniert ohne Girokonto nicht und kann dazu führen, dass ihr euer Geld zumindest vorübergehend sogar verliert (Quelle: Trade Republic Forum). Die Girokonto-Option wurde erst Anfang 2025 eingeführt (Quelle: Berliner Morgenpost). Ohne Girokonto akzeptiert Trade Republic nur Einzahlungen von dem Bankkonto, das dort gegeben wurde. PayPal-Zahlungen werden hingegen im Namen von PayPal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A ausgeführt. Dementsprechend wurden solche Zahlungen zurückgewiesen.

Im Normalfall wird das Geld dann zu PayPal zurückgebucht. Es gibt aber zahlreiche Berichte von Betroffenen, bei denen eine Zuordnung zum PayPal-Konto fehlschlägt und man das Geld nicht zurückerhält (Quelle: Reddit). Teilweise sind Beträge erst nach einigen Monaten wieder auf dem PayPal-Konto aufgetaucht, häufig musste jedoch auch Hilfe von einem Anwalt herangezogen werden. Wollt ihr auf Nummer sicher gehen und PayPal-Guthaben zu Trade Republic übertragen, könnt ihr es zunächst auf euer Girokonto buchen und es anschließend zu Trade Republic übertragen.

Mit Trade Republic bei PayPal bezahlen

Ihr könnt eure Trade-Republic-Karte auch bei PayPal als Zahlungsmittel hinterlegen. Dann werden Zahlungen von eurem Trade-Republic-Konto abgebucht. Wichtig: Ihr erhaltet bei PayPal-Zahlungen über Trade Republic keinen Saveback-Bonus (Quelle: Trade Republic). Das lässt sich aber umgehen. So kann man die Trade-Republic-Karte bei Apple Pay oder im Google Wallet hinterlegen. Dann verbindet man PayPal nicht direkt mit Trade Republic, sondern mit der Wallet. Führt man Zahlungen so durch, erhält man so auch das Saveback (Quelle: Reddit).