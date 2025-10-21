TransferNow kostenlos nutzen: was die Gratisversion bietet

Kostenlos, schnell, unkompliziert: So nutzt ihr TransferNow, um große Dateien sicher zu teilen und das ganz ohne Abo.

Ist TransferNow kostenlos?

TransferNow bietet eine kostenlose Version an. Damit könnt ihr Dateien mit einer Größe von bis zu fünf Gigabyte pro Übertragung verschicken, ganz ohne Anmeldung. Damit ist der Anbieter eine gute Alternative zu Wetransfer, das kürzlich seine Preispolitik verändert hat.

Die Dateien bleiben sieben Tage lang verfügbar und werden danach automatisch gelöscht. Auch Basisfunktionen wie Passwortschutz, Download-Link oder E-Mail-Versand sind in der Gratisversion enthalten. Für die meisten privaten Anwendungen reicht das völlig aus.

Wie oft kann TransferNow kostenlos genutzt werden?

Es gibt keine feste Begrenzung, wie oft ihr den Dienst in der kostenlosen Variante verwenden könnt. Jede Übertragung läuft unabhängig von vorherigen Uploads.Ihr könnt also beliebig viele Dateien senden, solange jede Sendung unterhalb der Grenze von fünf Gigaybyte bleibt.

Wann kostet es etwas?

Kosten entstehen erst, wenn ihr mehr Speicherplatz oder eine längere Verfügbarkeit braucht:

Mit dem kostenpflichtigen Premium-Abo beispielsweise lassen sich Dateien bis 250 Gigabyte pro Transfer verschicken.

verschicken. Die Daten bleiben dann bis zu ein Jahr lang abrufbar.

Außerdem gibt es erweiterte Funktionen wie eigene Hintergründe, Team-Optionen oder mehr Sicherheitseinstellungen. Wer also regelmäßig große Datenmengen verschickt oder beruflich arbeitet, profitiert vom Upgrade.

Für welche Art von Daten ist TransferNow ideal?

TransferNow eignet sich vor allem für große Dateien, die zu umfangreich für den E-Mail-Versand sind, etwa Videos, hochauflösende Fotos, Präsentationen oder Musik- und Designprojekte.

Auch beim Austausch von Arbeitsunterlagen oder Projektdateien mit Kollegen ist der Dienst praktisch. Da keine Registrierung nötig ist, können Empfänger ähnlich wie bei WeTransfer über einen Link die Dateien direkt herunterladen.