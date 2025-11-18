Transfernow vs. Wetransfer: Das steckt hinter den Filehostern

Transfernow und Wetransfer sind zwei beliebte Dienste, mit denen ihr Dateien tauschen könnt. Wir vergleichen sie für euch.
Transfernow vs. Wetransfer: Das kosten die Dienste
Mit Filehostern wie Transfernow und Wetransfer ist es leicht, Dateien versenden. Ihr ladet sie einfach auf den jeweiligen Plattformen hoch und erhaltet einen Link. Diesen könnt ihr entweder direkt über die Website oder in einer eigenen E-Mail an die Empfänger schicken. Der Link ermöglicht den Download.
Beide Plattformen könnt ihr kostenlos nutzen. Dabei ist allerdings der Funktionsumfang eingeschränkt. Zusätzliche Features erhaltet ihr, wenn ihr einen Account anlegt, beziehungsweise ein Abo abschließt.
Diese Funktionen bieten Transfernow und Wetransfer
Vermutlich denkt ihr, dass die Funktionen recht ähnlich sind. Allerdings zeigt der Vergleich, dass es bei der Nutzung mehrere relevante Unterschiede gibt. Kostenfrei bieten euch Transfernow und Wetransfer die folgenden Features an:
Funktion
Transfernow
Wetransfer
Abrufdauer der Dateien
7 Tage
3 Tage
Maximale Dateigröße
5 GB
3 GB
Anzahl der Übertragungen pro Monat
unbegrenzt
10
Speicherplatz pro Monat
unbegrenzt
3 GB
Schutzfunktion
Passwort
Passwort (mit Account)
Dateivorschauen
Bilder, Videos, Audio, PDF-Dokumente
Bilder
Ihr könnt auch eure Fritzbox nutzen, um Dateien auszutauschen. In unserem Video erfahrt ihr, wie das geht:
Das sind die Abomodelle von Transfernow und Wetransfer
Unterschiedliche kostenpflichtige Versionen richten sich an Einzelpersonen und an Teams, in denen mehrere Nutzer auf die Dienste zugreifen. Darüber hinaus gibt es auch Enterprise-Modelle. Sie sind für Unternehmen gedacht, bei denen viele Mitarbeiter die Plattform nutzen.
Die Preise von Transfernow und Wetransfer sind relativ ähnlich. Wie viel ihr tatsächlich für eure Lizenz zahlen müsst, hängt von der Anzahl der Nutzer und vom Abrechnungszeitraum ab. Die monatliche Bezahlung ist, wie bei Abomodellen üblich, auf zwölf Monate gesehen teurer als die jährliche Bezahlung.
Das bieten die kostenpflichtigen Versionen von Transfernow und Wetransfer
Auch der Umfang der kostenpflichtigen Funktionen ist nicht identisch. Schaut euch am besten vor dem Abschluss eines Abos an, welche Features in den jeweiligen Modellen integriert sind und welche ihr benötigt. Dazu zählen unter anderem:
- Längere Verfügbarkeit der Dateien
- Größere Dateien
- Integration in Mail-Clients
- Personalisierbarkeit von Aussehen und Domain
- Erweiterte Sicherheitschecks
- Premium-Support
Beide Systeme versprechen übrigens, dass eure Dateien sowohl beim Transfer als auch beim Speichern vor Angriffen geschützt werden. Zur erhöhten Sicherheit zählt auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die Unbefugten den Zugriff auf eure Dateiablage erschwert. Sie ist ebenfalls im Premiumabo enthalten.