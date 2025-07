Traumjob entpuppt sich als Falle: Vorsicht vor dreister Masche

Betrüger locken vermehrt mit Fake-Stellenanzeigen.

Mit gefälschten Jobanzeigen auf Online-Portalen versuchen Kriminelle, an sensible Daten zu gelangen. Die Versprechen klingen verlockend – doch wer sich darauf einlässt, riskiert Identitätsdiebstahl und finanzielle Schäden.

Falsche Jobangebote als Betrugsmasche

Die Verbraucherzentrale Sachsen warnt vor einer neuen Form des Betrugs: Im Netz tauchen immer mehr Fake-Stellenanzeigen auf, die es auf Arbeitssuchende abgezielt haben. Dabei geben sich Kriminelle als Arbeitgeber aus und versprechen eine hohe Bezahlung bei minimalem Aufwand.

Die Anzeigen wirken durchaus professionell, enthalten aber oft keine echten Unternehmensdaten oder konkreten Ansprechpartner. Auch über Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram verschicken die Betrüger unaufgefordert Jobangebote.

Die Täter wollen so an persönliche Daten gelangen, um sie für betrügerische Zwecke zu nutzen. Laut Franziska Geißler von der Verbraucherzentrale Sachsen öffnen Betroffene so ungewollt Tür und Tor für Identitätsmissbrauch. In einigen Fällen werden sogar neue Bankkonten im Namen der Opfer eröffnet – ohne deren Wissen (Quelle: Süddeutsche Zeitung).

Wer sofort eine Zusage erhält und sich anschließend per Video-Ident-Verfahren identifizieren soll, sollte besonders wachsam sein. Solche Verfahren dienen normalerweise der Verifizierung bei Finanzdienstleistungen. In diesem Fall jedoch manipulieren die Betrüger den Ablauf, um Zugriff auf Konten zu erhalten oder neue Identitäten zu erschaffen.

Fake-Jobs: Was Betroffene machen können

Wer bereits auf ein solches Angebot hereingefallen ist oder sensible Daten weitergegeben hat, sollte sich umgehend an die Polizei wenden. Auch eine Meldung bei der Verbraucherzentrale kann helfen, andere zu warnen. Geißler empfiehlt außerdem, im Zweifel niemals persönliche Informationen ohne klaren Kontext weiterzugeben, vor allem nicht im Rahmen eines Videotelefonats oder eines Online-Identitätsverfahrens.