Traurig: Diese Geschichte steckt hinter dem Bobbycar auf einem LKW

Vermutlich habt ihr dieses kuriose Bild auch schon einmal gesehen: Ein Tieflader fährt an euch vorbei und seine Ladung besteht nur aus einem Bobbycar. Doch wisst ihr auch, was dahintersteckt?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der traurige Hintergrund

Gerüchten zufolge soll in den USA ein Trucker nach dem tragischen Tod seines Sohnes begonnen haben, dessen Bobbycar auf jede Fahrt mitzunehmen. Es soll das Lieblingsspielzeug des Jungen gewesen sein und nun als Erinnerung und emotionales Symbol gedient haben. Der Trucker soll so einen Weg gefunden haben, seine Trauer zu bewältigen.

Anzeige

Einige Fahrer machten es ihm nach – als Zeichen der Solidarität und als Erinnerung daran, dass hinter jedem Lkw-Lenkrad ein Mensch mit einer Geschichte sitzt. Allerdings gibt es keine offiziellen Belege für die Hintergrundgeschichte, es handelt sich vermutlich um eine urbane Legende.

Protest gegen Leerfahrten

Wahrscheinlicher ist das Bobbycar als Symbol stillen Protests. In der Logistikbranche sind sogenannte Leerfahrten ein bekanntes Problem. Lkw fahren ohne oder mit minimaler Ladung nach einer Lieferung zurück zum Depot oder zur nächsten Beladung. Das ist wirtschaftlich ineffizient und ökologisch äußerst fragwürdig.

Manche Fahrer wollen auf die Unsinnigkeit leerer Transporte hinweisen und laden symbolisch ein Bobbycar auf. Damit machen sie charmant auf Missstände in der Logistik aufmerksam, die sich in einer schlechten Auslastung, einer ineffizienten Routenplanung oder in unnötigen Fahrten durch gesetzliche Vorgaben zeigen.

Die Größenverhältnisse sorgen für ein absurdes Bild. (© IMAGO / Dreamstime)

Anzeige

Spaß bei der Arbeit

Viele Lkw-Fahrer nutzen das Bobbycar auch einfach als Gag innerhalb der Trucker-Community. Es zeigt, dass auch im harten Alltag Platz für ein bisschen Spaß ist.

Das extreme Größenverhältnis zwischen Lkw und Bobbycar erzeugt einen skurrilen, fast filmreifen Effekt, der immer wieder Aufmerksamkeit erregt. Deshalb wird dieses Motiv oft fotografiert und geteilt – etwa auf TikTok oder in Foren.

Bobbycars, die auf Tiefladern transportiert werden, sieht man nicht nur in Deutschland. Es ist ein internationales Phänomen, das verschiedene Hintergründe haben kann. Es ist kein Fehler, sondern ein Statement – mal emotional, mal ironisch oder einfach nur lustig. Wir verraten euch zudem, was das TIR-Schild an vielen Lkw bedeutet.