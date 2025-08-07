Tropfende Wasserhähne kosten Geld: So behebt ihr das Problem selbst

Es tropft alle paar Sekunden aus eurem Wasserhahn. Was nach wenig Verbrauch klingt, läppert sich im Laufe der Zeit. Das Problem ist einfach zu lösen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Tropfende Wasserhähne verbrauchen mehrere hundert Liter pro Jahr

Tropfende Wasserhähne sind aufgrund ihres Geräusches anstrengend. Alle paar Sekunden tropft es, man hört es durchgehend. Es ist nicht nur nervig, es kostet auch Geld. Über das Jahr gesehen können schnell mehrere hundert Liter Wasser pro tropfenden Wasserhahn verloren gehen. Das ist umwelttechnisch ein Problem.

Anzeige

Wie viel Liter Wasser durch die Tropfen eures Wasserhahns jährlich verloren gehen, könnt ihr bei Blitzrechner.de berechnen. Dafür müsst ihr nur wissen, in welchem zeitlichen Abstand es bei euch tropft. Anschließend bekommt ihr ein tägliches und jährliches Ergebnis. Wenn ihr das mit eurem Wasserpreis in eurer Gemeinde multipliziert, erfahrt ihr, wie viel Geld ihr im Jahr unnötig ausgebt.

So könnt ihr das Tropfproblem beheben

Bevor ihr direkt einen Klempner bestellt, könnt ihr oftmals das Problem auch selbst beheben. Wir stellen euch drei Tipps vor, die euch helfen können.

Dichtungen prüfen und ersetzen

Dichtungen können über die Zeit kaputtgehen. Das liegt zum einen am Verschleiß, der über die Jahre automatisch einhergeht. Zum anderen kann es aber auch am zu festem Öffnen und Schließen des Wasserhahns liegen. Dann kann das Ventil versehentlich Schaden nehmen.

Perlatoren entkalken oder austauschen

Perlatoren, oder auch Strahlregler, sind an den meisten Wasserhähnen angebracht. Je nach Region in Deutschland ist der Kalkgehalt des Wassers unterschiedlich. Dies kann dazu führen, dass die Perlatoren in einigen Regionen schneller verkalken.

Anzeige

Damit hier kein Wasser mehr tropfen kann, sollte der Perlator regelmäßig entkalkt werden. Nützt dies nichts, bietet sich alternativ ein neuer Perlator an (auf Amazon ansehen).

Durchflussbegrenzer einbauen

Der Wassermengenregler, auch als Durchflussbegrenzer bekannt (auf Amazon ansehen), reduziert die Menge an Wasser, die durch den Wasserhahn fließen kann. Damit kann die Menge an tropfendem Wasser reduziert werden. Sie funktionieren entweder auf Basis einer Führung des Wasserstroms oder sie werden eingebaut und begrenzen dadurch als Widerstand den Wasserfluss.