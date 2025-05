Tropisches Paradies statt Bildschirm-Burnout: Therme Erding mit Hotelübernachtung ab 89 Euro

Der Laptop zugeklappt, das Smartphone ausgeschaltet – und stattdessen ins Wasser eintauchen. Die Therme Erding verspricht eine echte Auszeit vom digitalen Alltag mit tropischem Flair und Wellnessgenuss. Mit 300 Palmen, Wellenbad und auffahrbarer Glaskuppel bietet Bayerns Wasserparadies die ultimative Auszeit vom Pixel-Stress.

Wer Entspannung und Badespaß im größten Thermenparadies der Welt sucht, wird bei diesem Angebot fündig. Bei Travelcircus gibt es aktuell ein besonderes Schnäppchen: Aufenthalt in der Therme Erding mit Übernachtung im Premium-Hotel ab 89 Euro (jetzt bei Travelcircus ansehen) pro Person.

Therme Erding: Das Wichtigste auf einem Blick

Reiseziel : Therme Erding, Bayern

: Therme Erding, Bayern Angebot : Eintritt in die Therme plus Übernachtung im Premium-Hotel

: Eintritt in die Therme plus Übernachtung im Premium-Hotel Reisezeitraum : Ganzjährig verfügbar

: Ganzjährig verfügbar Preis : ab 89 Euro pro Person

: ab 89 Euro pro Person Bewertung: 4/5 Punkte bei Tripadvisor

Die Therme Erding erstreckt sich über beeindruckende 185.000 Quadratmeter und bietet verschiedene Themenwelten für jeden Geschmack. Das Thermenparadies lockt mit tropischer Atmosphäre – 300 Palmen sorgen für authentisches Urlaubsfeeling. Die auffahrbare Glaskuppel verwandelt die Anlage bei schönem Wetter in ein Freibad mit Blick auf den Himmel. Im Wellenbad können Besucher durch einen Strömungskanal vom Innen- in den Außenbereich gelangen.

Darum empfehlen wir das Angebot

Der reguläre Eintritt in die Therme Erding kostet für einen Tag mindestens 52 Euro. Rechnet man eine Hotelübernachtung in der Region hinzu, käme man schnell auf deutlich über 100 Euro pro Person. Das Paket ab 89 Euro (jetzt bei Travelcircus ansehen) bietet somit eine echte Ersparnis.

Zudem haben Besucher die Wahl zwischen verschiedenen Ticketkategorien und können den Aufenthalt individuell gestalten – von einem Tagesticket für das Thermenparadies bis hin zum 3-Tagesticket mit Zugang zur Vitaltherme und Sauna. Die bayerische Landeshauptstadt München ist mit dem Auto weniger als eine Stunde entfernt und bietet ebenso viele Kultur- und Freizeitmöglichkeiten.

Mit 4 von 5 Punkten bei Tripadvisor erhält die Therme Erding gute Bewertungen. Besucher loben unter anderem die Sauberkeit der Therme, die vielen Wasserparks und das faire Preis-Leistungs-Verhältnis. Kritik gibt es hin und wieder an den vielen Menschen. Damit muss man in so einer großen Therme aber rechnen.

Stronierungsbedingungen

Die Stornierungsbedingungen für dieses Angebot sind nach Zeitpunkt des Rücktritts gestaffelt. Bei einem Rücktritt bis 30 Tage vor Reiseantritt fallen 30 Prozent des Reisepreises an, bis 21 Tage sind es 50 Prozent, bis 14 Tage 65 Prozent und bis 7 Tage vor Anreise werden 75 Prozent fällig. Bei einer Stornierung ab 7 Tage vor Reiseantritt oder bei Nichtantritt ohne vorherigen Rücktritt beträgt die Rücktrittsgebühr 95 Prozent des Reisepreises. Die finalen Stornierungsbedingungen sollten vor der Buchung immer selbst geprüft werden, da sich diese ändern können.

