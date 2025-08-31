Trotz Prime-Abo weiter Versandkosten? Amazon, so geht das nicht!

Prime sollte Freiheit bedeuten – stattdessen gibt’s Grenzen und zusätzliche Kosten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Es ist wieder Zeit für die Wochenendkolumne bei GIGA. Diesmal geht’s um Amazon und ein Thema, das nicht nur mich nervt: Versandkosten trotz Prime-Abo. Denn während der Online-Riese hierzulande gerade testet, den Mindestbestellwert für eine kostenlose Lieferung von 39 auf 59 Euro anzuheben, zeigt sich einmal mehr ein Problem, das schon lange schwelt – die Prime-Kleinstaaterei in Europa.

Anzeige

Prime schützt nicht immer vor Versandkosten

Als Prime-Kunde könnte man meinen, man sei fein raus. Schließlich verspricht Amazon mit dem Abo eine versandkostenfreie Lieferung – zumindest in Deutschland. Was kümmert mich da die drohende Anhebung des Mindestbestellwerts? Doch schon hinter der Grenze sieht die Sache anders aus.

Der konkrete Fall: Zeitweise bin ich öfters in Belgien und kann dort nicht auf die gleiche Prime-Versandfreiheit bauen. Stattdessen gelten für mich bei Bestellungen aus Deutschland nämlich die gleichen Regeln, als hätte ich gar kein Prime: Erst ab 39 Euro, bald vielleicht sogar erst ab 59 Euro, spare ich mir die Versandkosten.

Doppeltes Prime? Nein, danke!

Die vermeintliche Lösung: Amazon Belgien. Nur leider ist das Angebot dort im Vergleich zur deutschen Seite eher ein Witz. Viele Artikel fehlen schlicht. Und für das überschaubare Sortiment soll ich dann auch noch ein eigenes Prime-Abo zahlen? Doppeltes Prime – ganz sicher nicht.

Anzeige

Warum gibt es überhaupt diese europäische Kleinstaaterei? Ich frage mich ernsthaft, warum Amazon so kleinlich zwischen den europäischen Märkten unterscheidet. Steuerliche Gründe? Mag sein. Doch zumindest eine einheitliche Versandkostenregelung für Prime-Mitglieder wäre doch drin.

Amazon verschickt sowieso längst täglich eigene Waren quer durch Europa. Da kommt die Tasche fürs iPhone, die ich in Deutschland bestelle, auch schon mal über Umwege aus Spanien oder Italien. Warum also künstliche Grenzen aufrechterhalten und die eigenen Kunden mit Extrakosten gängeln, nur weil sie selbst mit deutschem Account im europäischen Ausland bestellen?

Amazon muss liefern – im wahrsten Sinne

Am Ende bleibt ein schaler Beigeschmack. Prime soll ein Service-Versprechen sein, das Hürden abbaut, nicht neue aufstellt. Genau deshalb sollte Amazon mit gutem Beispiel vorangehen und endlich eine europaweite Lösung für Prime-Versand einführen. Alles andere wirkt kleinkariert und passt nicht zum Anspruch des Weltkonzerns. Kommt schon, Amazon – so geht das nicht!