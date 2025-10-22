Trotz Support-Ende: Beliebte Fritzbox erhält doch noch ein wichtiges Update

Eigentlich sollte längst Schluss sein.

Auch der Hersteller hatte die Fritzbox 7490 schon abgeschrieben – doch jetzt gibt es doch noch ein Update. Fritz! verteilt gerade eine neue Firmware-Version für den über zehn Jahre alten Router. Um neue Funktionen geht es dabei nicht, trotzdem ist das Update für bestimmte Nutzer wichtig.

Fritzbox 7490: Netzanpassung für Telekom-Kunden

Das überraschende Update hebt die Fritzbox 7490 auf die Firmware-Version 7.61. Es betrifft ausschließlich Anschlüsse der Telekom. Hintergrund ist eine technische Änderung im Netz, die Anpassungen bei der Telefonie notwendig macht. Betroffene Nutzer erhalten das Update automatisch, ein manuelles Eingreifen ist also nicht nötig.

Ein sichtbarer Hinweis auf das Update taucht bislang allerdings nur bei wenigen Nutzern auf. Teilweise berichten Besitzer der Fritzbox 7490 auch, dass sie E-Mails über das Update erhalten haben, es aber über die Benutzeroberfläche nicht finden konnten.

Der Grund liegt wohl darin, dass die Verteilung gestaffelt erfolgt und die Aktualisierung nicht über die klassische Update-Suche oder den offiziellen Download verfügbar ist.

Sicherheitslücken oder allgemeine Fehlerbehebungen sind laut bisherigen Informationen nicht Teil des Updates. Auch die offizielle Versionsbeschreibung enthält dazu keine Angaben (Quelle: WinFuture).

Fritz! behält alte Fritzboxen im Blick

Die 7490 gilt als eines der beliebtesten Fritzbox-Modelle überhaupt. Dass sie nun doch noch einmal ein Update bekommt, zeigt, dass der Hersteller die vielen noch aktiven Geräte nicht komplett aus dem Blick verloren hat.

Wichtig ist das im konkreten Fall für alle, die ihren Router an einem Telekom-Anschluss betreiben. Wer die Fritzbox 7490 hingegen bei einem anderen Anbieter nutzt, erhält das Update nicht und muss sich auch keine Gedanken machen.