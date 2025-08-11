Trotz Top-Bewertungen: Microsoft schmeißt seine beste App raus

Über 50 Millionen Downloads, Bestnoten von Nutzern und trotzdem keine Zukunft: Microsoft zieht bei seiner beliebten Scan-App den Stecker.

Microsoft beendet die Erfolgsgeschichte seiner beliebten Scanner-App Microsoft Lens. Ab September 2025 beginnt der schrittweise Rückzug der App, die mit über 50 Millionen Downloads und einer Traumbewertung von 4,8 von 5 Sternen zu den beliebtesten Apps des Konzerns gehört.

Microsoft sägt eigene Scanner-App ab

Der Abschied erfolgt in mehreren Stufen: Mitte Oktober 2025 stoppt Microsoft neue Installationen, Mitte November verschwindet die App aus den Stores. Das Ende kommt am 15. Dezember 2025 – dann können keine neuen Scans mehr erstellt werden. Immerhin: Bereits gespeicherte Dokumente im MyScans-Ordner bleiben zugänglich (Quelle: BleepingComputer).

Microsoft rät zur hauseigenen Alternative

Microsoft empfiehlt seinen Nutzern den Umstieg auf die „Microsoft 365 Copilot“-App, die ähnliche Funktionen bietet. Die App, die ursprünglich als Office Lens startete, war besonders bei Studierenden und Büroarbeitern beliebt, da sie sowohl gedruckten als auch handgeschriebenen Text erkennen und in verschiedene Office-Formate umwandeln konnte.

Nutzer können aber natürlich auch zu anderen Möglichkeiten greifen – Google Drive bietet etwa ebenfalls eine solide Scanner-Funktion, kann jedoch keine Texte automatisch erkennen und extrahieren.

Die Einstellung von Microsoft Lens reiht sich in eine Serie von App-Abschaltungen ein. Erst kürzlich verabschiedete sich die Passwortverwaltung in Microsoft Authenticator, auch Microsoft Publisher wurde eingestellt.

Da die Smartphone-Hersteller zunehmend Scanner-Funktionen in ihre nativen Kamera-Apps integrieren, werden solche spezialisierten Anwendungen wie Microsoft Lens überflüssig. Für Nutzer der App dürfte das jedoch nur ein schwacher Trost sein.