Tür aufhalten bei Bus und Bahn: Das kann teuer werden

Haltet ihr euren Mitmenschen auch oft die Tür von U-Bahn, Bahn oder Bus auf und blockiert dafür die Lichtschranke? Das solltet ihr künftig sein lassen, denn die nette Geste kann negative Folgen haben.

Gar nicht so nett: Warum ihr keine Türen in der Bahn blockieren solltet

Von weiter weg kommt eine Frau mit Einkaufstaschen angerannt, ihr seht deutlich, dass sie die Bahn erreichen möchte. Hilfsbereit stellt ihr euch in die Tür und verhindert die Weiterfahrt. Doch die gute Tat kann Folgen nach sich ziehen. In Berlin zahlt ihr für diese vermeintliche Nettigkeit 50 Euro Strafe, wenn ihr erwischt werdet.

Dabei machen die Verkehrsbetriebe keinen Unterschied, ob ihr aus Hilfsbereitschaft handelt oder die Türen ohne guten Grund blockiert. Bleibt sie unerlaubt geöffnet, kann das zumindest in der Hauptstadt teuer werden. Ob andere Bundesländer nachziehen, bleibt abzuwarten.

Warum das Türaufhalten ein Problem ist

Auf den ersten Blick wirkt die seit 1. Mai 2025 aktive Regelung in Berlin wie ein Nachteil für Passagiere, sie hat aber gute Gründe. In der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) ist explizit erklärt, dass das unerlaubte Öffnen von Sicherheitseinrichtungen sowie betriebsstörende Handlungen verboten sind.

Haltet ihr die Tür für Freunde oder Fremde durch Blockierung der Lichtschranke geöffnet, behindert ihr den Verkehrsbetrieb. Auch wenn die Verzögerung nur kurz ist, sorgt sie für längere Wartezeiten beim Ein- und Aussteigen. Passiert das an mehreren Stationen, hat das Folgen für die Pünktlichkeit.

Ihr bringt euch nebenbei zudem selbst in Gefahr, denn im Türbereich könnt ihr versehentlich eingeklemmt oder verletzt werden.

Fehlende Bahnen und Busse wegen freundlicher Passagiere

Ist der Türmechanismus eines Zuges oder Busses defekt, müssen ihn die Verkehrsbetriebe reparieren lassen. Hier geht es um Sicherheitsgründe, wie die Berliner Morgenpost berichtet. Allein im Berliner U-Bahn-Betrieb sind rund 200 Störungen im Monat zu verzeichnen, zahlreiche Fälle sind auf mutwilliges Türaufhalten zurückzuführen.

Die Züge müssen repariert werden, fallen im alltäglichen Betrieb aus und verursachen Kosten. Bleibt abzuwarten, ob die 50 Euro Strafzahlung in Berlin dazu führt, dass weniger Türmanipulationen stattfinden.

