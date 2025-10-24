Türen und Rückfahrkameras defekt: Ford-Rückruf trifft deutsche Kunden

Zwei eklatante Fehler zwingen Kunden des US-Autobauers derzeit zum Gang in die Werkstatt. Gleichzeitig bricht der Hersteller einen unrühmlichen Rekord.

Rückruf bei Ford: Soft- und Hardwareprobleme

Aktuell ist der amerikanische Automobilhersteller gezwungen, Halter seiner Fahrzeuge in die Werkstätten zu beordern. Zum einen besteht die Gefahr, dass sich die vorderen Türen nicht öffnen, zum anderen können Rückfahrkameras diverser Modelle defekt sein.

Den Softwarefehler betrifft den Elektro-Ford Mustang Mach-E, betroffen sind 326.649 Fahrzeuge, 14.469 fallen auf Deutschland. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) kann sich die Autobatterie entladen, sodass die vorderen Türen blockieren. Gefährlich bei einem Unfall oder großer Hitze.

Was müssen Halter des Mach-E jetzt wissen?

Die Rede ist von Einheiten, die zwischen dem 24. Februar 2020 und dem 3. Juni 2025 vom Band liefen. Haltern dieser Fahrzeuge bietet Ford ein kostenloses Software-Update für das Bordnetz an, das von autorisierten Ford-Werkstätten installiert wird.

Beim KBA ist der Rückruf für den Mach-E unter der Referenznummer 15422R gelistet. Bislang soll es laut Kraftfahrt-Bundesamt noch keine Personenschäden gegeben haben. Über den Rückruf können sich Halter via KBA-Rückrufdatenbank oder bei Ford unter der Hotline 0221 9999 2999 informieren.

Rückrufe auch für ältere Fords

Vom zweiten Rückruf sind rund 1,5 Millionen ältere Ford-Fahrzeuge betroffen. Hier sind es die Rückfahrkameras, die Probleme bereiten. Diese zeigen entweder ein verzerrtes Bild oder fallen gleich komplett aus. Diese Modelle müssen in die Werkstatt:

C-Max (2015–2016)

Escape (2015–2016)

Explorer (2015)

Fiesta (2019)

Flex (2015–2019)

Fusion (2016)

Mustang (2020)

Taurus (2015–2016, 2018–2019)

Lincoln MKT (2015, 2019)

Lincoln MKZ (2015)

Bislang ist der Rückruf nur in den USA im Gange, die US-Verkehrsbehörde NHTSA hatte den Hersteller auf den Fehler hingewiesen. Da Modelle wie der Mustang, der C-Max und der Kleinwagen Fiesta auch hierzulande verkauft wurden, ist eine Rückrufaktion in Deutschland ebenfalls denkbar.

Immer wieder sind neben Autos auch andere Produkte von Rückrufen betroffen. Im Video erfahrt ihr, was ihr in solchen Fällen tun solltet.

Ford bricht traurigen Rekord

Dass Ford mit einem neuen Rekord von sich reden macht, liegt aber nicht an vielen Verkaufseinheiten oder anderen positiven Zahlen. Laut auto motor sport verzeichnete der US-Autobauer bis Juli 2025 ganze 89 Rückrufe – mehr als jeder andere Hersteller zuvor in einem Jahr.

Ob Software-Fehler oder sicherheitsrelevantes Bauteil, die Liste der Mängel ist lang. Über vier Millionen Fahrzeuge musste Ford mittlerweile zurückrufen, darunter nicht nur der Mach-E, sondern auch der Explorer, der F-150 und der Lincoln Nautilus.