TÜV im Winter mit Sommerreifen: Was erlaubt ist und was nicht

Die Temperaturen sinken, möglicherweise stehen Radwechsel an und Autofahrer stellen sich die Frage, ob sie im Winter mit Sommerreifen zum TÜV fahren dürfen. Wir verraten euch hier, ob das erlaubt ist und was ihr beachten müsst.

TÜV im Winter mit Sommerreifen

Seit 2010 gilt in Deutschland die situative Winterreifenpflicht. Bei Schnee und Glatteis müsst ihr Winter- oder Ganzjahresreifen aufgezogen haben. Das bedeutet aber auch, dass keine generelle Pflicht für Winterreifen gilt. Herrschen im November noch zweistellige Temperaturen, reichen Sommerreifen völlig aus.

Könnt ihr also im Winter mit Sommerreifen zum TÜV fahren? Ja, wenn die Witterungsverhältnisse es zulassen und auf dem Weg zum TÜV kein Schnee liegt oder die Straße mit Eis belegt ist. Trotzdem solltet ihr die Reifenbeschaffenheit prüfen und bedenken, dass Sommerreifen bei Temperaturen unter sieben Grad Celsius weniger Grip haben.

Die alte Regel „von O bis O“ (Ostern bis Oktober) ist nur ein Richtwert und keine offizielle Vorschrift.

Bußgelder bei falscher Bereifung

Es herrschen winterliche Straßenverhältnisse und Schnee, Eis oder Glätte erschweren euch die Fahrt. Seid ihr in so einem Fall mit Sommerreifen unterwegs, droht euch ein Bußgeld von 60 Euro und ein Punkt in Flensburg (Quelle: huk-autoservice.de).

Das Bußgeld fällt noch höher aus, wenn ihr dadurch andere Verkehrsteilnehmer behindert und sogar gefährdet. Dann drohen Strafen von 80 bis 120 Euro. Zusätzlich kann eure Versicherung die Leistung verweigern, solltet ihr im Winter mit Sommerreifen einen Unfall verursachen. Das kann als große Fahrlässigkeit ausgelegt werden.

TÜV im Sommer mit Winterreifen

Es gibt natürlich noch die umgekehrte Situation, dass ihr im Sommer mit Winterreifen zum TÜV fahren wollt. Auch das ist grundsätzlich erlaubt, wenn die Reifen die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 mm erfüllen. Zusätzlich dürfen die Reifen keine Schäden aufweisen oder sehr alt sein (Quelle: huk.de).

Dennoch solltet ihr nur im Notfall mit Winterreifen im Sommer fahren, da sie einen verlängerten Bremsweg aufweisen und sich schneller Verschleiß bemerkbar macht. Auch hier gibt es das Risiko mit eurer Versicherung, die im Falle eines Unfalls die falsche Bereifung als mitursächlich einstufen kann.