„Tuff“: Was bedeutet das Jugendwort?

Die Top-10-Kandidaten für die Wahl zum Jugendwort des Jahres 2025 stehen fest. Wie auch in den Vorjahren sind wieder einige Wörter dabei, die nicht jeder kennt. So gehört auch „tuff“ dazu. Was bedeutet das?

Was bedeutet „tuff“?

Das Jugendwort „tuff“ ist ein Slang-Ausdruck, der sich von der englischen Aussprache des Wortes „tough“ (auf Deutsch „zäh“, „hart“, „cool“) ableitet. In der Jugendsprache wird „tuff“ verwendet, um etwas oder jemanden als beeindruckend, stark, respektabel oder einfach cool zu bezeichnen. Es kann sowohl auf Personen als auch auf Situationen oder Dinge bezogen sein. Der Langenscheidt-Verlag erklärt das Wort so:

Slang für krass, stabil oder cool – eine positive Art zu sagen, dass etwas beeindruckt, überzeugt oder einfach stark ist. Ob Aussehen, Skills oder Aktionen – „tuff“ passt immer, wenn etwas richtig ballert.

Beispiele für die Verwendung von „tuff“ im Deutschen:

„Tuff, Der hat die Mathearbeit ohne zu lernen bestanden!“

„Die neuen Sneaker sind echt tuff.“

„Tuff, wie du mit der Trennung umgehst.“

Der Ausdruck stammt ursprünglich aus dem Englischen, wo „tough“ eine Mischung aus „robust“, „schwierig“ und „stark“ bedeutet. Jugendliche haben das Wort phonetisch ins Deutsche übernommen – mit der Schreibweise „tuff“, um sich vom Standard-Englisch abzuheben und den Slang-Charakter zu unterstreichen. Diese kreative Aneignung und Abwandlung englischer Begriffe ist typisch für die Jugendkultur, die sich ständig verändert und neu erfindet.

Das steckt hinter dem Jugendwort „tuff“

Besonders in TikTok-Kommentaren, Rap-Texten und auf Social Media taucht „tuff“ seit 2023/2024 vermehrt auf. Dort wird es oft als kurzes Lob oder Ausdruck von Respekt verwendet, ähnlich wie „stabil“ oder „wild“.

Der Begriff ist Teil einer ganzen Welle von Anglizismen, die in der deutschen Jugendsprache aufgegriffen und angepasst werden. Neben „tuff“ zählen dazu auch Begriffe wie „sus“ (von suspicious), „cringe“ oder „goofy“.

„Tuff“ ist ein cooler, respektvoller Ausdruck aus der Jugendsprache, mit Wurzeln im Englischen. Es steht für Stärke, Coolness oder Beeindruckendes – kurz: etwas, das man einfach feiert.

Kennt oder nutzt ihr „tuff“? „Tuff“ ist mir in der Form weder in der Alltagssprache noch bei X oder anderen Plattformen begegnet. Aber ich bin vermutlich auch nicht mehr die Zielgruppe, die mit der Jugendwortwahl angesprochen werden soll. „Tough“ ist mir aber wohl bekannt. Martin Maciej

