Turbo fürs iPhone: Profis nutzen längst diesen versteckten Trick

Ein unscheinbarer Fingertipp macht euer iPhone plötzlich ultraschnell.

Wer viel am iPhone unterwegs ist, kennt das Problem: Auf langen Webseiten oder in der Fotos-App scrollt man sich mit dem Daumen fast einen Wolf. Dabei gibt es schon seit Jahren einen versteckten Turbo-Trick, den Profis längst nutzen. Statt mühsam Seite für Seite durchzuwischen, aktiviert ihr ganz einfach den Schnell-Scrollmodus – und spart damit Zeit, Nerven und vor allem viele unnötige Wischbewegungen.

So aktiviert ihr den Turbo-Scrollmodus auf dem iPhone

Der Trick ist erstaunlich simpel, aber kaum jemand kennt ihn: Schaut beim Scrollen auf die rechte Seite des Bildschirms. Dort sitzt der unscheinbare Scrollbalken. Tippt ihn nicht nur kurz an, sondern haltet ihn mit dem Finger gedrückt. Schon verändert sich die Anzeige – der Balken wird etwas dicker, zusätzlich meldet sich die Taptic Engine mit einem dezenten Feedback. Das ist das Zeichen, dass der Turbo aktiv ist.

Am dickeren Scrollbalken (rechts im Bild) ist der Turbo-Modus zu erkennen. (© Screenshot GIGA)

Jetzt könnt ihr den Balken einfach nach oben oder unten ziehen und schon rast ihr mit Highspeed durch endlose Listen, Webseiten oder Alben. Präziser und flotter geht es wirklich nicht.

Funktioniert nicht nur im Browser

Der Schnell-Scrollmodus ist keineswegs auf Safari oder Chrome beschränkt. Apple hat den Trick systemweit integriert. Besonders praktisch ist er in der Fotos-App. Wer dort tausende Aufnahmen gespeichert hat, weiß, wie mühsam es sein kann, ans Ende zu gelangen. Mit dem Scrollbalken seid ihr in Sekundenschnelle durch die Jahre gesaust – auch im Querformat, wo der Balken sogar noch besser zu greifen ist.

Doch nicht nur Fotos profitieren: Auch lange Chats, Dokumente oder Social-Media-Feeds lassen sich so schneller handhaben. Überall dort, wo iOS eine Scrollleiste anzeigt, funktioniert auch der Turbo-Modus.

Ein Feature, das viel zu viele übersehen

Apple hat dieses kleine, aber extrem nützliche Feature nie groß beworben. Kein Wunder also, dass es selbst bei langjährigen iPhone-Nutzern noch immer als Geheimtipp gilt. Dabei gehört es zu den Funktionen, die den Alltag deutlich angenehmer machen – gerade für alle, die das iPhone intensiv beruflich oder privat nutzen.

Und Hand aufs Herz: Wer einmal den Schnell-Scrollmodus ausprobiert hat, möchte ihn nicht mehr missen. Denn der Unterschied zu normalem Wischen ist gewaltig. Statt minutenlangem Gescrolle genügt ein Fingertipp – und schon rast ihr wie im Turbo durch die Inhalte.