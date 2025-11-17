Uber Eats Kundenservice: So reicht ihr eine Beschwerde ein

Wenn das Essen kalt ist, etwas fehlt oder die Lieferung gar nicht ankommt, könnt ihr beim Kundenservice von Uber Eats Beschwerde einreichen. So geht es.
Wann ist eine Beschwerde bei Uber Eats angebracht?
Wenn euer Essen zu spät, falsch oder gar nicht ankommt, oder die Zahlung doppelt abgebucht wurde, könnt ihr beim Uber-Eats-Kundenservice eine Beschwerde einreichen. Das funktioniert bequem über die App oder über die Website. Wichtig ist, dass ihr dabei alle relevanten Informationen angebt, damit euer Anliegen schnell bearbeitet werden kann.
So kontaktiert ihr den Kundenservice von Uber Eats per App
Am einfachsten erreicht ihr den Support direkt über die App:
- Öffnet die Uber-Eats-App.Tippt unten auf „Bestellungen“ und wählt die betroffene Bestellung aus.
- Scrollt nach unten und tippt auf „Hilfe“.
- Wählt den Punkt aus, der euer Problem am besten beschreibt.
- Folgt den Anweisungen und beschreibt euer Anliegen so genau wie möglich.
Paypal ist im Onlinehandel nicht mehr wegzudenken. Wie der Bezahldienst funktioniert, erklärt dieses Video von familie.de:
Wie lange dauert die Bearbeitung einer Beschwerde?
In der Regel meldet sich das Support-Team innerhalb weniger Stunden, spätestens jedoch nach ein bis zwei Tagen. Die Antwort erhaltet ihr direkt per E-Mail oder in der App. Je nach Fall kann euch Uber Eats den Betrag ganz oder teilweise erstatten oder eine Gutschrift auf euer Konto ausstellen.
Tipps für eine schnelle Lösung
Damit eure Beschwerde zügig bearbeitet wird, lohnt es sich, ein paar Details bereitzuhalten:
- Bestellnummer und Datum
- Beschreibung des Problems (zum Beispiel falsches Gericht, verspätete Lieferung)
- Nachweis durch Foto oder Screenshot
Je genauer die Angaben sind, desto schneller kann der Kundenservice reagieren.