Uber mit Kindersitz: Tipps für eine sichere Fahrt mit Kindern

Wer mit Kindern einen Uber bestellt, muss daran denken, dass ein Kindersitz benötigt wird. Wer dafür verantwortlich ist und welche Regeln gelten, erklären wir euch hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Uber mit Kindersitz bestellen

In Deutschland gilt: Kinder unter 12 Jahren oder unter 150 cm Körpergröße dürfen nur in Fahrzeugen mitfahren, wenn ein geeigneter Kindersitz oder eine Sitzerhöhung verwendet wird (§ 21 StVO).

Anzeige

Die Verantwortung liegt grundsätzlich beim Fahrgast. Das gilt sowohl für Uber-als auch Taxi-Fahrten und privaten Mitfahrgelegenheiten.

Die wichtigsten Regeln:

Kindersitzpflicht: Bis zum 12. Geburtstag oder unter 150 cm ist ein Kindersitz zwingend erforderlich.

Bis zum 12. Geburtstag oder unter 150 cm ist ein Kindersitz zwingend erforderlich. Ihr müsste den passenden Sitz selbst mitbringen und einbauen.

Uber stellt in Deutschland (2025) standardmäßig keinen Kindersitz zur Verfügung.

Welche Kindersitz-Klasse ist Pflicht?

Anders als im Gesetz vorgeschrieben, orientieren sich Hersteller bei Kindersitzen an Gewicht und Größe des Kindes.

Klasse Gewicht Altersbereich Kindersitzart Klasse 0 bis 10 kg bis 1 Jahr Babyschale, quer- oder rückwärtsgerichtet Klasse 0+ bis 13 kg bis 1,5 Jahr Babyschale, rückwärtsgerichtet Klasse I 9 bis 18 kg 1,5 Jahre bis 4 Jahre Kindersitz vorwärts oder Reboarder rückwärts Klasse II 15 bis 25 kg bis 7 Jahre Sitzerhöhung mit/ohne Rückenstütze, vorwärts, oder Reboarder rückwärts Klasse III 22 bis 36 kg 7 bis 12 Jahre Sitzerhöhung mit/ohne Rückenstütze, vorwärts

Anzeige

Quelle: ADAC

Tipp: Sitze und Sitzerhöhungen müssen der aktuellen Norm entsprechen – seit September 2024 ist nur noch die i-Size-Norm (ECE-R129) für neue Sitze zugelassen, ältere Sitze mit ECE-R44 dürfen aber noch verwendet werden.

Bringt Uber einen Kindersitz mit?

Nein. Ihr seid dafür verantwortlich, einen Kindersitz dabei zu haben und diesen auch einbauen zu können. Sowohl der Fahrer also auch die Fahrgäste sollten sich also darüber bewusst sein, dass es einige Zeit dauern kann, bis der Kindersitz korrekt eingebaut ist, bevor die eigentliche Fahrt losgeht.

Anzeige

In einigen Großstädten oder im Ausland (z. B. Wien) gibt es spezielle Buchungsoptionen für Uber mit installierter Sitzerhöhung oder Babyschale. Dies ist jedoch die Ausnahme und sollte vorab geprüft werden.

Darf der Uber-Fahrer ohne Kindersitz losfahren?

Nein. Sowohl der Fahrer als auch der Fahrgast sind für die Einhaltung der lokalen geltenden Gesetz verantwortlich. Für Deutschland bedeutet dies: Wenn das Kind jünger als 12 Jahre ist oder kleiner als 150 cm und kein Kindersitz vorliegt, darf der Uber-Fahrer das Kind nicht transportieren und auch nicht losfahren.

Bei Verstößen droht ein Bußgeld von mind. 60 € und ein Punkt in Flensburg. Achtet also darauf, dass euer Kind immer wie vorgeschrieben gesichert ist. Plant am besten extra Zeit ein, um den Sitz einzubauen, damit ihr eure Fahrt sicher antreten könnt.