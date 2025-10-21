Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Mobility
  4. Uber mit Kindersitz: Tipps für eine sichere Fahrt mit Kindern

Uber mit Kindersitz: Tipps für eine sichere Fahrt mit Kindern

Robert Schanze
Robert Schanze,
3 min Lesezeit
Kind im Autokindersitz.
Bei Uber müssen Eltern den Kindersitz selbst mitbringen, um ihr Kind sicher zu transportieren. (© IMAGO / Zoonar / Bearbeitung GIGA)
Anzeige

Wer mit Kindern einen Uber bestellt, muss daran denken, dass ein Kindersitz benötigt wird. Wer dafür verantwortlich ist und welche Regeln gelten, erklären wir euch hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Uber mit Kindersitz bestellen
  2. 2.Welche Kindersitz-Klasse ist Pflicht?
  3. 3.Bringt Uber einen Kindersitz mit?
  4. 4.Darf der Uber-Fahrer ohne Kindersitz losfahren?

Uber mit Kindersitz bestellen

In Deutschland gilt: Kinder unter 12 Jahren oder unter 150 cm Körpergröße dürfen nur in Fahrzeugen mitfahren, wenn ein geeigneter Kindersitz oder eine Sitzerhöhung verwendet wird (§ 21 StVO).

Anzeige

Die Verantwortung liegt grundsätzlich beim Fahrgast. Das gilt sowohl für Uber-als auch Taxi-Fahrten und privaten Mitfahrgelegenheiten.

Die wichtigsten Regeln:

  • Kindersitzpflicht: Bis zum 12. Geburtstag oder unter 150 cm ist ein Kindersitz zwingend erforderlich.
  • Ihr müsste den passenden Sitz selbst mitbringen und einbauen.
  • Uber stellt in Deutschland (2025) standardmäßig keinen Kindersitz zur Verfügung.

Welche Kindersitz-Klasse ist Pflicht?

Anders als im Gesetz vorgeschrieben, orientieren sich Hersteller bei Kindersitzen an Gewicht und Größe des Kindes.

Klasse

Gewicht

Altersbereich

Kindersitzart

Klasse 0

bis 10 kg

bis 1 Jahr

Babyschale, quer- oder rückwärtsgerichtet

Klasse 0+

bis 13 kg

bis 1,5 Jahr

Babyschale, rückwärtsgerichtet

Klasse I

9 bis 18 kg

1,5 Jahre bis 4 Jahre

Kindersitz vorwärts oder Reboarder rückwärts

Klasse II

15 bis 25 kg

bis 7 Jahre

Sitzerhöhung mit/ohne Rückenstütze, vorwärts, oder Reboarder rückwärts

Klasse III

22 bis 36 kg

7 bis 12 Jahre

Sitzerhöhung mit/ohne Rückenstütze, vorwärts

Anzeige

Quelle: ADAC

Tipp: Sitze und Sitzerhöhungen müssen der aktuellen Norm entsprechen – seit September 2024 ist nur noch die i-Size-Norm (ECE-R129) für neue Sitze zugelassen, ältere Sitze mit ECE-R44 dürfen aber noch verwendet werden.

Bringt Uber einen Kindersitz mit?

Nein. Ihr seid dafür verantwortlich, einen Kindersitz dabei zu haben und diesen auch einbauen zu können. Sowohl der Fahrer also auch die Fahrgäste sollten sich also darüber bewusst sein, dass es einige Zeit dauern kann, bis der Kindersitz korrekt eingebaut ist, bevor die eigentliche Fahrt losgeht.

Anzeige

In einigen Großstädten oder im Ausland (z. B. Wien) gibt es spezielle Buchungsoptionen für Uber mit installierter Sitzerhöhung oder Babyschale. Dies ist jedoch die Ausnahme und sollte vorab geprüft werden.

Darf der Uber-Fahrer ohne Kindersitz losfahren?

Nein. Sowohl der Fahrer als auch der Fahrgast sind für die Einhaltung der lokalen geltenden Gesetz verantwortlich. Für Deutschland bedeutet dies: Wenn das Kind jünger als 12 Jahre ist oder kleiner als 150 cm und kein Kindersitz vorliegt, darf der Uber-Fahrer das Kind nicht transportieren und auch nicht losfahren.

Lesenswert

Bei Verstößen droht ein Bußgeld von mind. 60 € und ein Punkt in Flensburg. Achtet also darauf, dass euer Kind immer wie vorgeschrieben gesichert ist.  Plant am besten extra Zeit ein, um den Sitz einzubauen, damit ihr eure Fahrt sicher antreten könnt.

Anzeige