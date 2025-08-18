Über 1.000 Euro günstiger: Lidl verkauft eine starke Thermomix-Alternative zum Witzpreis

Den Monsieur Cuisine gibt es jetzt viel günstiger bei Lidl.

Falls der Thermomix aus dem Hause Vorwerk dann doch etwas zu teuer sein sollte, lohnt sich ein Blick auf die Alternative von Silvercrest. Für den Monsieur Cuisine werden ab dem 28. August nur noch 299 statt 499 Euro verlangt, was einem satten Rabatt von 40 Prozent enspricht. Im Vergleich zum Thermomix liegt der Preis über 1.000 Euro niedriger.

Lidl: Smarte Thermomix-Alternative im Angebot

Ganz wie der Thermomix kann auch der verbesserte Monsieur Cuisine viele Aufgaben in der Küche übernehmen. Die Variante mit der Bezeichnung SKMS 1200 A1 eignet sich ebenso zum Kochen, Anbraten und Dampfgaren wie zum Kneten, Mixen und Rühren. Darüber hinaus kann die Maschine beim Hacken, Zerkleinern, Mahlen, Pürieren und Emulgieren behilflich sein (Quelle: Lidl).

WLAN ist auch bei der neuen Version mit dabei, ebenso wie die monatlich verteilten und nach wie vor kostenlosen Rezepte-Updates. Über den „Cooking Pilot“ stehen über 600 vorinstallierte Rezepte mit Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfügung. Bei ausgewählten Rezepten stehen zudem Video-Anleitungen bereit. Über die Rezepte-App von Monsieur Cuisine können eigene Rezepte und Einkaufslisten erstellt werden.

Günstige Thermomix-Alternative bei Lidl: Lohnt sich das Angebot?

Der preisliche Unterschied zum Thermomix ist enorm – was sich laut Stiftung Warentest aber nur geringfügig bei der Qualität bemerkbar macht. Ähnlich sehen das die Kollegen von Familie.de, die die Thermomix-Alternative getestet haben. Hier sind vor allem die Zeitersparnis und das im Vergleich größere Display positiv aufgefallen. Auch die optionale Verbindung zum Google Assistant wird gelobt. Zudem können Kinder über die Küchenmaschine spielerisch an das Kochen herangeführt werden.