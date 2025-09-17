Über 200 Apps betroffen: Android-Nutzer sollten diese Anwendungen löschen

Über 38 Millionen Downloads sollten jetzt rückgängig gemacht werden.

Das Research-Team des Security-Diensts Human hat eine Werbebetrugsmasche bei Android-Apps offengelegt. Insgesamt wurden 224 Anwendungen entlarvt, die im Hintergrund unerlaubterweise Aktionen auf eurem Smartphone ausgeführt haben – Google hat die entsprechenden Apps bereits aus dem Play Store gelöscht.

Google entfernt 224 Apps aus dem Play Store

Human hat die Apps dabei erwischt, wie sie unbemerkt vom Nutzer Werbung ausgespielt und angezeigt haben. Es handelte sich hier also um Betrug an Werbetreibenden, denn für die Anzeigen und Kampagnen wurde Geld gefordert und angenommen, doch die Werbefläche war für niemanden sichtbar. (Quelle: HumanSecurity)

Nutzer hat der Betrug demnach nicht so schwer getroffen wie beispielsweise Phishing-Angriffe, da keine privaten Daten oder wichtige Informationen gestohlen wurden. Allerdings wurde der Betrug dennoch auf ihrem Rücken ausgetragen, da die Anzeigen sowohl den Prozessor als auch den Akku belastet haben.

Die Betrüger auf diese Weise in den über 200 Apps, die insgesamt 38 Millionen Mal heruntergeladen wurden, wohl satte 2,3 Milliarden ungesehene Werbeanzeigen pro Tag ausgelöst – so genannte SlopAds. Die komplette Liste aller betroffenen Apps findet ihr auf der Human-Website. (Quelle: HumanSecurity).

Dazu gehörten unter anderem zahlreiche Mini-Games, Phone-Finder- und Wallpaper-Apps. Ihr solltet sie sofort deinstallieren, wenn ihr eine davon auf eurem Handy habt..

Werbebetrug: So könnt ihr euch schützen

Die Experten von Human gehen von weiteren Werbebetrügereien dieser Art aus – kein Wunder, schließlich boomt die Branche und Online-Betrug wird auch dank KI immer mehr zu einem ausufernden Problem.

Sich dagegen zu schützen wird damit schwieriger, doch in diesem Fall hätte es eine einfache Methode gegeben: Die Betrüger haben die Werbung nur dann geschaltet, wenn Nutzer die entsprechenden Apps über Anzeigen im Browser installiert haben.

Wer die Apps direkt über den Play Store installiert hat, war nicht betroffen. Damit wollten die Betrüger der Entdeckung durch Researcher-Teams wie Human Security entgehen. Wie lange ihnen dies gelungen ist, ist nicht bekannt. Aber in Zukunft könnte es euch somit bereits helfen, wenn ihr Apps nicht über Browser-Anzeigen installiert.