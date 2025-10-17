Über 4.000 Euro für den Führerschein: Ja, er muss billiger werden – aber dieser Weg ist gefährlich

Der Führerschein muss günstiger werden – aber die Kosten dürfen nicht auf die Autofahrer verteilt werden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit einem bunten Strauß an Maßnahmen will Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die explodierenden Kosten für den Führerschein in den Griff kriegen. Das Ziel ist gut, schließlich kann der Lappen in Extremfällen schon über 4.000 Euro kosten. Der Weg, den Schnieder plant, ist allerdings voll von Schlaglöchern.

Anzeige

Sparen beim Führerschein, aber nicht an der Sicherheit

Eines der fragwürdigen Maßnahmengewächse aus diesem Strauß lautet: Präsenzpflicht abschaffen, vollständig digitale Theorieausbildung ermöglichen. Damit könnten Fahrschulen darauf verzichten, teure Räumlichkeiten zu mieten und die Ersparnis bei ihren Preisen weiterreichen. Nicht gerade ein toller Plan, finde ich.

Wir erinnern uns doch alle noch an die Aufschreie von Lehrern und Eltern, was es für die Kinder und ihren Lernerfolg bedeutete, in der Pandemie nur noch digital unterrichtet zu werden. Digitale Mittel einzusetzen, ist super. Allein schon, wenn man nicht extra für neue Lernmittel draufzahlen muss. Deswegen niemanden mehr an der Seite zu haben, um sicherzustellen, dass die Theorie sitzt? Das ist für mich ein schwerer Fehler, der sich auf die Sicherheit auf den Straßen auswirken kann – und lädt dazu ein, es sich bei der Theorie mit KI und anderen Hilfsmitteln so richtig einfach zu machen.

Anzeige

Ein gutes Drittel weniger Fragen in der Theorieprüfung, gleiche Sicherheit – das immerhin scheint möglich. Nicht jedes noch so seltene Verkehrsschild oder jede abstruse Situation, in die man am Steuer geraten kann, müssen Fahranfänger aus dem Effeff beherrschen. Manches kommt nun einmal mit der Zeit, solange die allgemeine Sicherheit auf den Straßen wirklich nicht darunter leidet.

Schade, aber wer braucht noch Schaltung?

Die Idee, das Schalten künftig am Simulator zu lernen und nur noch im Automatikwagen tatsächlich auf der Straße unterwegs zu sein, wirkt hingegen, als wäre sie nicht zu Ende gedacht (Quelle: Welt).

Ja, gerade in Deutschland ist der Schaltwagen noch allgegenwärtig. Wenn eine Fahrschule aber sparen will, um die Kosten auch für die Schüler gering zu halten, und aus diesem Grund keinen Schaltwagen mehr anbietet – ist der Verlust dann wirklich so groß? Die Zahl der Schaltwagen am Markt geht zurück: Schon 2022 lagen bei Neuwagen Automatikgetriebe mit gut zwei Dritteln vorn (Quelle: dpa via Autohaus). Beim Verbrenner hat die manuelle Schaltung zwar noch eine gewisse Daseinsberechtigung, vor allem bei Gebrauchten.

Bei Elektroautos hingegen ist die gesamte Getriebefrage hinfällig. Für die Zukunft braucht es also keine Ausbildung im Schaltwagen mehr, auch nicht im Simulator. Wer wirklich konsequent sparen will, kann also auf die Anschaffung eines Simulators gleich mit verzichten.

Anzeige

Böse Zungen könnten außerdem anführen: Wer das Geld hat, in Zukunft bei steigenden Spritpreisen noch einen Verbrenner mit manueller Schaltung zu fahren, kann sich auch den sauteuren Führerschein leisten.

Fahrstunden sparen dank Simulator – muss nicht sein!

Problematisch wird der Simulator hingegen, wenn Fahrschüler daran ersatzweise Fahrstunden bekommen und ihre Übung im echten Straßenverkehr dabei zu kurz kommt – und genau das ist ebenfalls Teil von Schnieders Plan. Weniger verpflichtende Sonderfahrten und die Möglichkeit, sie in den Simulator zu verlagern, sind auf dem Tisch.

Wer sich schon mal in der Arcade in einen Racing-Simulator gesetzt hat, wird in solchen Fällen Klarheit haben: Es ist nicht das Gleiche. Und sind wir mal ehrlich: Wenn man als Fahrschüler mal beim Zurücksetzen einen Poller übersieht oder der Lehrer plötzlich ins Lenkrad greift, hat das einen ganz anderen Lerneffekt als selbst eine Massenkarambolage im Simulator je haben kann.

Anzeige

Das Problem ist trotzdem: Die teuren Fahrstunden sind einer der größten Kostentreiber beim Führerschein. Verpflichtende elektronische Zwischenprüfungen sollen immerhin dafür sorgen, dass die viel zu hohe Durchfallquote sinkt. Auch mehrere Anläufe und Nachschulungen mit weiteren Stunden sorgen dafür, dass der Preis für den Lappen klettert und klettert.

Schnieder will unter Umständen auch Eltern einbinden. Private Fahrstunden könnten künftig angerechnet werden. Auch da muss ich einwenden: Ob sich das als gute Idee herausstellt, hängt massiv von Fahrstil und didaktischen Fähigkeiten der Eltern ab.

Wer beim Führerschein sparen will, muss sich Mühe geben

Letztlich gibt es eine ganz einfache Methode, die für jeden Fahrschüler und jeden Prüfling die Kosten gering halten kann: Lernen, lernen, lernen. Wer sich selbstständig so gut vorbereitet, wie es eben möglich ist – soll heißen, selbst Zeit investiert, um zu lernen, zu üben, sich abfragen lässt – kommt sicherer durch die Theoretische und kann somit sparen.

Anzeige

An der Praxis zu sparen, ist allerdings nicht der richtige Weg. Die Kosten senken, in dem weniger fahren gelernt wird, ist riskant – nicht nur für die Fahrschüler, sondern für alle Verkehrsteilnehmer. Es gibt nun einmal Unterschiede, manche brauchen mehr Fahrstunden, andere weniger. Eine Preisspanne wird es also immer geben – und sie sollte auf keinen Fall auf Kosten der Ausbildungsqualität gesenkt werden.