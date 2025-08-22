Über 400 Euro sparen: MediaMarkt bietet gigantisches Samsung-Tablet zu Sparpreis an

Wenn ihr es beim Tablet ein bisschen größer mögt, dann lohnt sich das Samsung S10 Ultra.

Bei MediaMarkt gibt es aktuell das imposante Samsung S10 Ultra Tablet zu einem bemerkenswerten Schnäppchenpreis. Wenn ihr euch ein modernes WiFi-Tablet mit einem riesigen 14,6 Zoll großen Display wünscht, bekommt ihr es jetzt schon 440 Euro günstiger, es kostet 899 Euro statt 1.339 Euro (bei MediaMarkt ansehen).

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Wi-Fi Statt 1.339 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2025 10:14 Uhr

Für wen lohnt sich das Samsung S10 Ultra bei MediaMarkt?

Für alle, die ein richtig großes Tablet wollen.

Für alle, denen Top-Performance und neue AI-Features wichtig sind.

Nicht geeignet, wenn ihr eher ein leichtes und möglichst portables Tablet wollt.

Samsung hat das S10 Ultra 2024 herausgebracht – ihr könnt also ein aktuelles und leistungsstarkes Tablet mit einem internen Speicher von 256 GB und 12 GB RAM erwarten, das über starke Galaxy-AI-Features sowie Wi-Fi 6 und einen Fingerabdrucksensor verfügt und mit einem Galaxy S-Pen ausgestattet ist.

Das Highlight ist aber natürlich in erster Linie die Größe. Mit 14,6 Zoll bietet das S10 Ultra ein riesiges Dynamic-AMOLED-Display mit WQXGA-Auflösung, auf dem eure Arbeit oder euer Entertainment richtig gut zur Geltung kommt.

S10 Ultra: MediaMarkt-Kunden zeigen sich vom Display begeistert

Nach 99 abgegebenen Stimmen kann das S10 Ultra bei MediaMarkt eine Wertung von 4,8 von 5 möglichen Sternen vorweisen. Kunden sind von dem Premium-Tablet überzeugt und loben sowohl die flüssige Leistung bei jeglichen Arbeiten sowie das große Display, auf dem es sich einfacher arbeiten lässt.

