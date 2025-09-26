Über 800 Euro sparen: Kleines Kraftwerk verkauft XL-Quattro-Balkonkraftwerk inklusive Anker Solarbank 3 zum Spitzenpreis

Von Kleines Kraftwerk, einem der Marktführer für Balkonkraftwerke in Deutschland, gibt es jetzt das XL-Quattro-Balkonkraftwerk mit 2.000 Wp und die Anker SOLIX Powerbank 3 zum unschlagbaren Set-Preis von 1.399 Euro.

Das XL-Quattro-Balkonkraftwerk von Kleines Kraftwerk enthält vier Solarmodule mit je 500 Wp (bifazial und mit neuester TopCon-Technologie) sowie den innovativen Balkonkraftwerk-Speicher Anker SOLIX Powerbank 3 mit je 900 Watt Eingangsleistung und vier MPP-Trackern. Exklusiv als GIGA-Leser bekommt ihr das Set aktuell für nur 1.399 Euro statt 2.219 Euro (Angebot bei Kleines Kraftwerk ansehen).

Zusätzlich schenkt euch Kleines Kraftwerk ein Smart Meter mit KI im Wert von 99 Euro, mit welchem ihr euren Verbrauch in Echtzeit überwachen und 100 Prozent der erzeugten Energie selbst nutzen könnt.

XL-Quattro-Balkonkraftwerk: Modernste Solar-Technik zum Spitzenpreis

Die Speicherkapazität der Anker SOLIX Powerbank 3 kann mit bis zu fünf Erweiterungsspeichern je 2,68 kWh auf maximal 16,12 kWh erhöht werden. Ein Wechselrichter mit 800 Watt (bis zu 1.200 Watt einstellbar) Ausgangsleistung ist in dem Balkonkraftwerk integriert, außerdem ist eine Notfall / Blackout-Steckdose vorhanden, die auch bei Stromausfall die Versorgung sicherstellt. Gegen Aufpreis bekommt ihr eine Halterung für euer Balkonkraftwerk, außerdem gewährt euch Kleines Kraftwerk auf euer neues Balkonkraftwerk zehn Jahre Garantie.

Wie funktioniert ein Balkonkraftwerk mit Speicher?

Balkonkraftwerke mit Speicher sind kleine Solaranlagen, die direkt auf Balkon oder Terrasse Strom produzieren und zusätzlich speichern können. Der entscheidende Vorteil gegenüber herkömmlichen Balkonkraftwerken ist der integrierte Batteriespeicher: Er sammelt überschüssige Energie während des Tages und stellt sie später wieder zur Verfügung. So lässt sich der selbst erzeugte Solarstrom auch dann nutzen, wenn keine Sonne scheint – etwa abends oder in den frühen Morgenstunden. Das macht euch unabhängiger vom Stromversorger und hilft, eure Energiekosten nachhaltig zu senken.

GIGA Deal: XL-Quattro-Balkonkraftwerk jetzt ab 1.399,00 € bei Kleines Kraftwerk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.09.2025 10:34 Uhr

