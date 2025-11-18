Überraschende Wendung: Musk macht iPhone-Nutzern ein Geschenk

Ein Tabu bei Tesla fällt – und iPhone-Nutzer werden es lieben.

Tesla vollzieht einen bemerkenswerten Kurswechsel: Der Elektroauto-Pionier arbeitet laut einem Bericht von Bloomberg-Experte Mark Gurman daran, Apple CarPlay offiziell in seine Fahrzeuge zu integrieren – und das über zehn Jahre, nachdem Apple die Funktion im Jahr 2014 erstmals vorgestellt hat. Damit gibt Tesla eines seiner letzten großen Alleinstellungsmerkmale auf und erfüllt einen Wunsch vieler iPhone-Nutzer, die das Fehlen von CarPlay bisher als klaren Kaufnachteil sahen.

Tesla bricht mit Tradition: CarPlay kommt – aber mit Einschränkungen

Bisher war Tesla in der Autoindustrie ein Sonderfall. Während nahezu jeder große Hersteller CarPlay längst unterstützt, setzte Elon Musks Unternehmen bewusst auf ein eigenes Infotainment-System. Dieses umfasst Fahrzeugfunktionen, Navigation, Medien, Webbrowser und vieles mehr – nur eben kein CarPlay.

Jetzt jedoch hat Tesla offenbar eingesehen, dass der Widerstand gegen Apples System zunehmend zum Verkaufshemmnis wurde. Interne Quellen berichten, dass CarPlay derzeit in einer Testphase steckt. Diskutiert wird demnach ein Start „in den kommenden Monaten“. Fix ist das allerdings noch nicht – wie bei Tesla üblich können Pläne jederzeit verschoben werden.

Ganz ohne Einschränkungen wird die Unterstützung nicht kommen. Tesla plant offenbar eine Umsetzung innerhalb eines Fensters in der bestehenden Benutzeroberfläche. Das bedeutet: CarPlay läuft nicht wie bei vielen anderen Herstellern im Vollbildmodus, sondern bleibt eingebettet in Teslas eigenes UI. Hinzu kommt: Tesla will nur klassisches Wireless CarPlay integrieren. Die neue Generation CarPlay Ultra, die Apple erst Anfang des Jahres eingeführt hat, bleibt außen vor. Damit verzichtet Tesla auf das besonders tief integrierte CarPlay-Erlebnis – vermutlich, um die eigene UI nicht aus der Hand zu geben.

Warum Tesla jetzt umdenkt

CarPlay ist nicht irgendein Feature – für viele Käufer ist es inzwischen ein Entscheidungskriterium. Einige potenzielle Tesla-Kunden gaben offen an, dass das Fehlen dieser Funktion sie vom Kauf abgehalten habe. Genau hier setzt Tesla nun an: Der Schritt soll helfen, die Verkaufszahlen anzukurbeln, nachdem das Wachstum zuletzt ins Stocken geraten ist.

Mit der CarPlay-Unterstützung versucht Tesla, eine Barriere abzubauen, die das Unternehmen selbst geschaffen hatte. Und für iPhone-Nutzer, die seit 2014 darauf warten, CarPlay auch in einem Tesla nutzen zu können, ist es eine Nachricht, auf die sie schon lange gehofft haben.

Was bedeutet das für aktuelle und zukünftige Tesla-Besitzer?

Sollte Tesla tatsächlich in den kommenden Monaten liefern, könnten sowohl bestehende als auch neue Fahrzeuge per Software-Update CarPlay erhalten – wie genau Tesla die Einführung umsetzt, ist bislang jedoch unklar. Eines steht fest: Nach über einem Jahrzehnt des Blockierens vollzieht Tesla einen historischen Richtungswechsel. Und für Millionen iPhone-Nutzer weltweit dürfte das ein echter Grund zur Freude sein.