Überraschendes Update für Apples heimlichen Bestseller kommt noch dieses Jahr

So viel Leistung steckt bald in Apples kleinstem Lautsprecher.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Seit seiner Vorstellung vor fünf Jahren hat sich der HomePod mini zu einem echten Dauerbrenner im Apple-Portfolio entwickelt – aktuell belegt er sogar Platz 1 der beliebtesten Smart Speaker bei idealo.de. Für rund 100 Euro bekommt man einen kompakten Lautsprecher mit Siri, AirPlay 2 und überraschend gutem Klang. Noch in diesem Jahr will Apple nun eine überarbeitete Version auf den Markt bringen – mit deutlich mehr Leistung unter der Haube.

Anzeige

Apples HomePod mini – neuer Chip bringt mehr Power

Laut einem Fund im Apple-Code, entdeckt von MacRumors-Mitarbeiter Aaron Perris, arbeitet der kommende HomePod mini 2 mit einem neuen Prozessor auf Basis der T8310-Mikroarchitektur. Diese steckt aktuell in den Chips S9 (Apple Watch Series 9) und S10 (Apple Watch Series 10) und wird wohl auch im S11 der kommenden Apple Watch Series 11 und Apple Watch Ultra 3 zum Einsatz kommen.

Das aktuelle Modell nutzt noch den S5-Chip – ebenfalls ursprünglich für die Apple Watch entwickelt. Der neue Chip soll laut Berichten deutlich schneller als der Vorgänger sein, 64-Bit-Dual-Core-Performance bieten, auf dem A16 basieren und zusätzlich eine 4-Core-Neural-Engine enthalten.

Mehr als nur ein Chip-Upgrade?

Neben der schnelleren Hardware könnte der HomePod mini 2 auch einen neuen Wi-Fi- und Bluetooth-Kombi-Chip bekommen, der Wi-Fi 6E unterstützt. Das würde die Verbindungsgeschwindigkeit und Stabilität verbessern, gerade in Haushalten mit modernen Routern.

Außerdem sind neue Farboptionen im Gespräch. Schon das aktuelle Modell gibt es in mehreren Farbtönen, und Apple könnte hier für frische Kaufanreize sorgen.

Anzeige

Marktstart noch 2025

Apple könnte den neuen HomePod mini jederzeit zwischen September und Dezember vorstellen. Angesichts des erwarteten Leistungszuwachses und der weiterhin moderaten Preisklasse dürfte das Gerät wieder breite Käufergruppen ansprechen – vom Smart-Home-Einsteiger bis zum eingefleischten Apple-Fan.