Überraschung bei Amazon: Warum alle plötzlich eine 17-Euro-Lampe haben wollen

Was ist bei Amazon los? Eine unscheinbare Lampe für 17,68 Euro löst einen regelrechten Kaufrausch aus. Über 900 Mal wurde sie allein im letzten Monat verkauft. Wir erklären, was hinter dem Hype steckt und warum die Lampe so beliebt ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Spätabends noch mal eben E-Mails checken oder das neue Buch zu Ende lesen – doch das helle Deckenlicht stört den Partner? Für solche und ähnliche Momente haben Amazon-Kunden eine faltbare LED-Tischlampe entdeckt. Die kompakte Leuchte kostet aktuell nur 17,68 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) und wird derzeit über 900 Mal monatlich gekauft. Prime-Mitglieder zahlen außerdem keine Versandkosten.

LED-Tischleuchte Kabellos, bis zu 5 Wochen Laufzeit. Lässt sich komfortabel zusammenfalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 16:33 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich die Tischlampe bei Amazon?

Leseratten und Nachtschwärmer, die flexibles Licht ohne störende Kabel benötigen

Studenten und Büroarbeiter, die eine portable Zusatzbeleuchtung für wechselnde Arbeitsplätze suchen

Nutzer großer Räume, die eine Hauptbeleuchtung mit hoher Lichtleistung benötigen

Das vielleicht Beste an der kleinen LED-Lampe ist ihr Akku. Die eingebaute 3.600-mAh-Batterie ermöglicht eine Nutzung von bis zu 5 Wochen ohne nachladen. Dank der werkzeuglosen Aufladung über USB lässt sie sich problemlos am Laptop oder mit jedem Handy-Ladegerät wieder auftanken.

Besonders clever ist das faltbare Design: Zusammengeklappt wird die Lampe zu einem handlichen „Cookie“ mit rundem Format, der in jede Schublade oder Tasche passt. Studenten können sie mühelos zwischen Bibliothek, Wohnheim und Vorlesungssaal transportieren. Die robuste Bauweise übersteht dabei auch den täglichen Transport im Rucksack ohne Schäden.

Die Beleuchtung selbst bietet 9 verschiedene Helligkeitsstufen, die sich durch langes Drücken des Ein-/Aus-Schalters stufenlos einstellen lassen. Eine integrierte Gedächtnisfunktion merkt sich dabei die zuletzt verwendete Einstellung – praktisch für alle, die ihre optimale Lesesituation gefunden haben. Das flimmerfreie LED-Licht schont die Augen auch bei längeren Lesesessions und erzeugt keine unangenehmen Blendeffekte.

Anzeige

Amazon-Kunden loben Akkulaufzeit und kompakte Bauweise

Mit 4,5 von 5 Sternen erntet die LED-Tischlampe durchweg positive Bewertungen. Kunden heben besonders die lange Akkulaufzeit, die praktische Handhabung und das angenehme Licht hervor. „Klein, kompakt, praktisch, gut. Eigentlich nur zum Lesen fürs Handy im Bett bestellt, doch jeder wollte sie letztendlich haben“, beschreibt ein Käufer treffend den Reiz der kleinen Leuchte. Zuletzt gab es über 900 Verkäufe pro Monat. Die Lampe trifft offensichtlich genau den Geschmack der Kunden.

LED-Tischleuchte Kabellos, bis zu 5 Wochen Laufzeit. Lässt sich komfortabel zusammenfalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 16:33 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.