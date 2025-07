Überraschung verdorben: Neues Samsung-Tablet und -Smartphone viel zu früh enthüllt

Gleich und doch anders: Ein Leak zeigt erstmals Samsungs kommende Geräte – vor allem das neue Flaggschiff-Tablet sorgt für Gesprächsstoff.

Der bekannte Leaker Evan Blass hat wieder zugeschlagen und ein erstes Bild des Galaxy Tab S11 Ultra sowie des Galaxy S25 FE veröffentlicht. Während das S25 FE weiterhin unspektakulär und vertraut wirkt, sorgt das überarbeitete Design des Tab S11 Ultra für Aufsehen: kleinere Notch, überarbeiteter S-Pen-Ansatz und frische Hardware-Details machen das Tablet zu einem vorsichtigen, aber wichtigen Schritt nach vorn.

Kleinerer Einschnitt, neues Innenleben – und einige Fragezeichen

Kaum sind Samsungs neue Foldables erschienen, richtet sich der Blick schon nach vorn: Das Galaxy Tab S11 Ultra soll in den kommenden Monaten erscheinen und laut Leak ein 14,6 Zoll großes AMOLED-Display mit gewohnt schmalen Rändern bieten.

Auffällig ist vor allem die deutlich kleinere U-förmige Notch für die Selfie-Kamera. Samsung verzichtet offenbar auf die bisherige Dual-Frontkamera und setzt künftig nur noch auf eine Linse. Für Selfie-Fans mag das wie ein Rückschritt wirken, im Alltag dürfte es aber kaum ins Gewicht fallen.

Auf der Rückseite bleibt es bei zwei Kameras, deren Ringe jetzt größer und markanter wirken. Interessant: Der Ladepunkt für den S Pen unterhalb der Kameras fehlt. Ob Samsung den Stylus künftig seitlich am Gehäuse lädt, ähnlich wie beim iPad Pro, oder die Bluetooth-Ladefunktion ganz wegfällt, ist noch offen. Immerhin zeigt das Leak-Bild einen S Pen, die Unterstützung bleibt also erhalten.

Optisch orientiert sich das Galaxy Tab S11 Ultra an Samsungs aktuellem Smartphone-Design, insbesondere an der Galaxy-S25-Serie – ein klarer Schritt hin zu einem einheitlichen Look über die Produktpalette hinweg.

Unter der Haube soll der neue MediaTek Dimensity 9400+ für rund zehn Prozent mehr Leistung sorgen, außerdem ist ein minimal größerer Akku (11.700 mAh) geplant.

Kaum Neuerungen beim Galaxy S25 FE

Bereits im Juni waren erste Renderbilder des Galaxy S25 FE aufgetaucht, und auch Blass zeigt nun eines. Die Erwartungen bleiben gedämpft: Neben schmaleren Displayrändern und einem dünneren Gehäuse gibt es kaum sichtbare Änderungen. Positive Entwicklungen soll es allerdings bei der Ladegeschwindigkeit geben.

Sowohl das Kamera-Design als auch die Hardware scheinen unverändert – Samsung verbaut wohl erneut den Exynos 2400e-Chip aus dem S24 FE. Statt Innovation scheint hier vor allem Kostensenkung im Fokus zu stehen, was die Fan-Edition für anspruchsvolle Nutzer weniger attraktiv machen dürfte.