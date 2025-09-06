Übertragen ohne Datenverlust: So bringt ihr eure Android-Daten sicher aufs iPhone

Mit der App „Move to iOS“ gestaltet sich der Wechsel vom Android zu iPhone durch einfaches Übertragen von Daten und Anwendungen problemlos. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie ihr eure Kontakte, Fotos, Nachrichten und mehr sicher auf das neue iPhone bringt.

Die wichtigsten Vorbereitungen für euren Umzug auf iOS

SIM-Karte : Prüft, ob eure aktuelle SIM-Karte mit dem neuen iPhone kompatibel ist. Ist sie zu groß, könnt ihr die SIM-Karte vorsichtig zuschneiden oder bei eurem Mobilfunkanbieter eine neue SIM-Karte im Nano-SIM-Format anfordern.

: Prüft, ob eure aktuelle SIM-Karte mit dem neuen iPhone kompatibel ist. Ist sie zu groß, könnt ihr die SIM-Karte vorsichtig zuschneiden oder bei eurem Mobilfunkanbieter eine neue SIM-Karte im Nano-SIM-Format anfordern. Backup erstellen : Sichert alle wichtigen Daten eures Android-Geräts. Kopiert vor allem eure privaten Dateien auf eine microSD-Karte oder übertragt sie auf den PC. Apps wie WhatsApp haben eine eigene Backup-Funktion, die ihr nutzen solltet. Dadurch könnt ihr eure App-Einstellungen auf dem neuen Gerät später sehr einfach wiederherstellen. Alternativ könnt ihr auch ein spezielles Tool wie Android WhatsApp to iPhone Transfer verwenden.

: Sichert alle wichtigen Daten eures Android-Geräts. Kopiert vor allem eure privaten Dateien auf eine microSD-Karte oder übertragt sie auf den PC. Apps wie WhatsApp haben eine eigene Backup-Funktion, die ihr nutzen solltet. Dadurch könnt ihr eure App-Einstellungen auf dem neuen Gerät später sehr einfach wiederherstellen. Alternativ könnt ihr auch ein spezielles Tool wie Android WhatsApp to iPhone Transfer verwenden. Speicherplatz prüfen: iPhones bieten keine Möglichkeit zur Speichererweiterung. Überprüfe daher, ob dein neues iPhone genügend Speicherplatz für alle zu übertragenden Daten bietet. Prüft, ob euer iOS-Gerät genügend Speicherplatz für all eure Dateien hat. Den verfügbaren Speicher prüft ihr in iOS in den Einstellungen unter „Allgemein“ > „iPhone Speicher“. Falls der Speicherplatz nicht ausreicht, trennt euch von unnötigen Daten und Apps, die ihr nicht nutzt.

So wechselt ihr von Android zu iOS mit der App „Move to iOS“

Die App „Move to iOS“ von Apple ist der einfachste Weg, um Daten von Android auf iOS zu übertragen. Du findest sie kostenlos im Google Play Store.

Mit „Move to iOS“ könnt ihr folgende Daten auf euer neues iPhone übertragen:

Kontakte

Kalender

Fotos und -Videos

Nachrichtenverläufe

Web-Lesezeichen

E-Mail-Konten

Kostenlose Apps, die für iOS verfügbar sind

Ausnahmen: Gekaufte Android-Apps werden nicht übertragen. Diese müsstet ihr in Apples App Store kaufen, sofern es sie dort gibt. Auch Medien, die in eigenen Ordner außerhalb der standardmäßigen Bilder- und -Video-Ordner gespeichert sind, werden nicht übertragen. Gleiches gilt in der Regel für Spielstände. Prüft die jeweiligen Spiel-Einstellungen für Backup-Optionen via Cloud oder verknüpften Accounts.

Voraussetzungen für den Wechsel mit „Move to iOS“

Die App „Move to iOS“ funktioniert am besten mit iOS-Geräten wie einem iPhone im Werkszustand, da es während der Einrichtung des Geräts läuft. Außerdem müssen, je nach vorhandenen Geräten, folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Android 6.0 oder neuer

iOS 9 oder neuer

iPhone 5 oder neuer

iPad der 4. Generation oder neuer

iPad mini der 2. Generation oder neuer

iPod Touch der 6. Generation oder neuer

Mit Move to iOS einfach die Daten vom Android übertragen (© Screenshot GIGA)

Anleitung: Mit „Move to iOS“ von Android auf iOS-Gerät wechseln

iPhone einrichten: Schaltet das iPhone ein und wählt bei dem Bildschirm „Apps & Daten“ die Option „Daten von Android übertragen“ aus. Move to iOS auf Android öffnen: Startet die App auf eurem Android-Gerät und tippt auf „Fortfahren“. Akzeptiert die Nutzungsbedingungen. Code eingeben: Am iOS-Gerät tippt ihr auf „Von Android übertragen“ und „Fortfahren“. Auf dem iPhone wird ein 6- oder 10-stelliger Code angezeigt. Tippt diesen Code auf dem Android-Gerät ein. Daten auswählen: Wählt danach die Inhalte aus, die auf iOS übertragen werden sollen. Übertragung starten: Tippt auf „Weiter“, um die Übertragung zu starten. Je nach Datenmenge kann dies bis zu mehreren Stunden dauern. Beide Geräte in Ruhe lassen: Beide Geräte müssen mit demselben WLAN verbunden sein und ausreichend Akku haben. Wartet, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Wird auf dem iOS-Gerät angezeigt, dass die Daten fertig übertragen sind, könnt ihr auf „Fertig“ und auf „Fortfahren“ tippen. Einrichtung abschließen: Folgt den Anweisungen am Bildschirm. Überprüfung: Vergewissert euch, ob wirklich alle ausgewählten Dateien, Daten und Apps übertragen wurden. Gegebenenfalls müsst ihr fehlende Inhalte manuell übertragen.

Manuelle Datenübertragung: Die Alternative zu Move to iOS

Falls die App „Move to iOS“ nicht funktioniert oder ihr das iPhone schon eingerichtet habt, könnt ihr die Daten auch manuell übertragen.

E-Mails, Kontakte und Kalender manuell übertragen

Die Mail-App auf iOS-Geräten ist mit den meisten gängigen E-Mail-Providern, wie Gmail, Outlook oder GMX kompatibel. Die Accounts könnt ihr über die Einstellungen hinzufügen:

Öffnet Einstellungen auf eurem iPhone Geht zu Mail > Accounts > Account hinzufügen Wählt den richtigen Provider aus. Gebt eure Zugangsdaten ein.

Sobald ihr den Account eingerichtet habt, werden eure Mails automatisch synchronisiert. Beim Hinzufügen könnt ihr auch Kontakte, Kalender und Notizen aktivieren, damit die Daten mit übernommen werden.

Fotos, Videos und Musik

Daten sichern: Schließt euer Android-Phone per USB an den PC an und kopiert Fotos, Video und Musikdateien auf euren Computer. Aufs iPhone übertragen, mit dem Mac: Öffnet die App „Musik“ für Songs und den Finder für Dateien. Synchronisiert jetzt euer iPhone. Fotos importiert ihr am besten direkt über die Fotos-App.

Aufs iPhone übertragen mit Windows: Nutzt iTunes, um Musik und Videos zu übertragen und mit dem iPhone zu synchronisieren. Fotos lassen sich auch über die iCloud für Windows oder direkt per iTunes übertragen. Alternative über iCloud oder Cloud-Dienste: Ladet eure Fotos und Videos in Google Fotos, OneDrive oder Dropbox hoch und installiert die jeweilige App auf eurem iPhone. So spart ihr euch den Umweg über den PC. Musik-Streaming: Falls ihr Musik über Spotify, Apple Music, Deezer oder YouTube Music nutzt, braucht ihr nichts manuell zu übertragen. Einfach die App installieren, einloggen und Musik hören.

Social-Media-Accounts übertragen

Ladet euch die gewünschten Social-Media-Apps, zum Beispiel Instagram, TikTok, Facebook, X, Snapchat oder Signal aus dem App Store herunter. Meldet euch mit eurem Benutzernamen und Passwort an. Bei vielen Diensten müsst ihr zusätzlich einen Bestätigungscode (2FA) eingeben, der per SMS oder E-Mail an euch gesendet wird. Eure Inhalte wie Posts, Fotos oder Follower sind automatisch wieder verfügbar, da sie mit eurem Account verknüpft sind. Ihr könnt der App den Zugriff auf Kontakte und Kalender erlauben, um Freunde einfacher zu finden oder Einladungen zu synchronisieren.

Dokumente übertragen

Möchtet ihr Dokumente wie Word-Dateien, PDFs oder Präsentationen auf eurem iPhone nutzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

iCloud Drive: Ladet die Dateien über iCloud Drive hoch. Entweder am PC/Mac über den iCloud-Ordner oder über die iCloud Website. Eure Dokumente erscheinen anschließend automatisch in der Dateien-App auf dem iPhone. Alternative Cloud-Dienste: Nutzt Google Drive, Dropbox, OneDrive oder ähnliche Dienste. Übertragung per Kabel: Mac: Schließt das iPhone an und nutzt den Finder, um Dokumente in Apps wie „Dateien“ oder „Books“ zu übertragen.

Windows: Hier geht es über iTunes, indem du Dokumente bestimmten Apps (z. B. PDF-Readern oder Office-Apps) zuordnest. AirDrop (nur Mac zu iPhone): Falls ihr einen Mac habt, könnt ihr Dokumente auch direkt per AirDrop auf euer iPhone schicken. Sie landen dann automatisch in der passenden App.

Sonstige Apps

Apps lassen sich nicht direkt von Android auf iOS übertragen. Beim manuellen Umzug müsst ihr sie selbst im App Store herunterladen und mit euren Accounts anmelden. Das ist zwar etwas aufwendig, bietet euch aber die Chance, nur die wirklich wichtigen Apps mitzunehmen und unnötige auszusortieren.