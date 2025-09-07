Überwachungskameras in Labubu-Figuren? Das steckt dahinter

Bei TikTok, Facebook und Co. kursieren Videos, die angeblich zeigen, dass in Labubu-Figuren Kameras und Mikrofone versteckt sind. Damit sollen Kinder angeblich von Fremden überwacht werden.

Labubu mit Kameras in den Augen?

Bei den Videos werden die teuren Figuren zerschnitten, um dann im Plüschbereich im Inneren eine Kamera hervorzuholen. Sieht echt aus, ist aber alles nur Fake-News:

Kameras und Mikrofone benötigen Strom und Platz. In einer weichen Plüschfigur wie dem Labubu wäre das auffällig spürbar.

Für die Überwachung müssten die Daten übertragen werden. In solchen Videos fehlen aber technische Anzeichen für eine Datenübertragung, etwa eine Antenne oder eine SIM-Karte.

Der Einbau solcher Technik wäre extrem teuer.

Die heimliche Überwachung von Kindern ist weltweit verboten und würde für den Hersteller enorme juristische Konsequenzen nach sich ziehen.

Videos dieser Art findet ihr zum Beispiel, wenn ihr bei YouTube nach „Shorts“ oder bei TikTok nach Videos mit den Begriffen „Labubu“ und „Camera“ im Titel sucht.

Aufpassen sollte man bei billigen Fake-Labubus. Diese können sogar zu einer tödlichen Gefahr werden.

Warum sich solche Gerüchte verbreiten

Die Behauptung, Labubu-Plüschtiere enthielten Spionagekameras, ist absolut falsch. Es gibt weder technische, wirtschaftliche noch rechtliche Gründe, warum solche Technik dort versteckt sein könnte. Die Figuren bestehen aus Stoff, Watte und Fantasie. Trotzdem erreichen die angeblichen Beweis-Videos Millionen Views. Themen wie „Kinderschutz“ erzeugen schließlich automatisch Aufmerksamkeit. Labubu-Figuren sind derzeit im größten Hype, sodass gerne nach solchen Skandalen gesucht wird. Viele Inhalte stammen von Pseudo-Influencern, die mit reißerischen Behauptungen und skandalisierten Inhalten Reichweite, Likes und Aufrufe generieren wollen, ohne es mit der Wahrheit ernst zu meinen.

Glaubt nicht alles, was ihr in Videos seht Durch diese Videos können Kinder verängstigt werden und beginnen, die teuren Kuscheltiere aufzuschneiden. Eltern könnten hingegen in Besorgnis verfallen und das Vertrauen des Spielzeugs chinesischer Herkunft infrage stellen. Es gibt keinen Grund, die teuren Figuren zu zerstören, nur um zu überprüfen, ob dort tatsächlich Spionage-Equipment versteckt ist. Martin Maciej

