Umluft-Zeichen und weitere Symbole am Backofen erklärt

Häufig verraten uns die Zubereitungshinweise der schmackhaften Tiefkühlkost, auf welcher Stufe und bei wie viel Grad Celsius wir das Produkt backen sollen. Welches Backofen-Symbol für welche Funktion steht, hält der unnütze Karton aber meist geheim. Damit ihr nicht vor Verzweiflung an der gefrorenen Pizza lutschen müsst, haben wir euch hier die bekanntesten Symbole für Umluft, Ober- und Unterhitze zusammengefasst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Das Umluft-Zeichen am Backofen

Das Umluft-Zeichen ist das meistgesuchte Symbol an den Herden verzweifelter Backofen-Nutzer. Dabei ist zu beachten, dass das Piktogramm je nach Hersteller und Gerät in leicht unterschiedlicher Form auftauchen kann.

Die Grundstruktur des Symbols ist jedoch immer gleich: Drei ineinander gehende Ovale, die wie die Schema-Zeichnung eines Gebläses beziehungsweise Lüfters aussehen. Optional kommt das Symbol auch mit zwei Strichen über und unter dem Lüfter-Symbol vor, welche für die Ober- und Unterhitze stehen.

Das Umluft-Symbol ist das meistgesuchte Zeichen auf dem Backofen (© GIGA)

Die Pizzapackung so: „Die Pizza im gefrorenen Zustand bei 180 °C Umluft im vorgeheizten Backofen für 15 Minuten goldbraun backen.“ Und der verzweifelte Backofen-Nutzer so: „Welches Symbol ist bitte Umluft?!“ Wenn es euch gerade so geht, wollen wir eure Verwirrung über die Zeichen für Ober- und Unterhitze, Grill oder Umluft jetzt in heißer Luft aufgehen lassen. Auf dass euch die Pizza, die knusprigen Pommes oder die Beilage zum Grillen gelingen möge!

Anzeige

Weitere Backofen-Symbole

Natürlich backt nicht jedes Gericht mit der Umluft-Funktion ideal (auf). Wir haben die gängigen Symbole, die ihr auf einem Backofen vorfindet sowie ihre Bezeichnung und Bedeutung, hier zusammengefasst. Kombinationen der Symbole sind auch möglich, aus denen man sich dann die jeweilige Funktion herleiten kann.

Funktion: Umluft Erklärung: Mit einem Gebläse wird die Wärme der Ober- und Unterhitze gleichmäßig im Backofen verteilt.

Funktion: Ober- und Unterhitze Erklärung: Gleichmäßige Hitze kommt von oben und unten. Diese Funktion eignet sich vor allem beim Backen und Braten auf einer Ebene. Ein einzelner Strich oben oder unten bedeutet respektive nur Ober- oder nur Unterhitze.

Funktion: Heißluft Erklärung: Hier sind Gebläse und der Ringheizkörper im Betrieb. Das Gebläse verteilt die Hitze dabei gleichmäßig im Backofen.

Funktion: Grill-Funktion Erklärung: Hier kommt die Hitze vom Grillheizkörper. In Kombination mit Oberhitze (Strich oben) auch Maxigrill zum Überbacken großer Mengen.

Funktion: Kleinflächengrill Erklärung: Reduzierter Grillheizkörper zum Überbacken kleiner Mengen wie Toasts oder Gratins.

Anzeige

Viele Backöfen und Mikrowellen bieten heutzutage noch weitere Sonderfunktionen wie etwa eine extra Pizzastufe, Turbogrillfunktion oder Backen mit Infrarot. Wenn ihr ein Zeichen auf eurem Backofen findet, welches wir in der Tabelle nicht aufgeführt haben, bleibt euch leider nichts anderes übrig, als im Keller oder auf dem Dachboden nach der Anleitung von dem „verdammten Ding“ zu suchen. Das Glühlampe-Symbol ist im Übrigen nur das Backofenlicht, damit kriegt ihr nichts gebacken!