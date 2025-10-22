Umstieg aufs E-Auto: Kia lockt mit einer ungewöhnlichen Maßnahme

Benzin-Geruch soll Skeptiker überzeugen.

Kia will den Umstieg vom Verbrenner zum E-Auto erleichtern – mit einem ganz beasonderen Duftbaum. Wer sich für den neuen Kia EV4 entscheidet, erhält auf Wunsch einen Auto-Lufterfrischer mit Motoröl- und Benzin-Note.

Kia EV4: Duftbaum riecht nach Benzin

Es klingt wie ein Aprilscherz: In Zusammenarbeit mit einem finnischen Parfumhersteller hat Kia einen Geruch entwickelt, der laut Unternehmen an klassische Autowerkstätten erinnert. Enthalten ist eine schwere Ölnote mit einem Hauch von Benzin.

Das ist sicher nichts für empfindliche Nasen, aber offenbar als ein Art Trost für E-Auto-Umsteiger gedacht. Der EV4-Fahrer soll sich anscheinend trotz Elektromotor nicht ganz vom Gefühl des Altbekannten verabschieden müssen.

Kia greift dieses Phänomen jetzt wieder auf und macht sich die psychologische Kraft von Gerüchen zunutze. Pohjala, der beteiligte Duft-Partner, beschreibt die Kampagne als „frech, aber durchdacht“. Kia wolle zeigen, dass man den Wandel zur Elektromobilität nicht nur technisch, sondern auch emotional begleitet (Quelle: The Drive)

Die Idee ist kurios, aber nicht neu. Ford setzte 2021 auf einen ähnlichen Effekt beim Start des Mustang Mach-E GT. Laut einer damals zitierten Umfrage vermissen rund 70 Prozent der Autofahrer den typischen Benzingeruch zumindest ein bisschen.

EV4: Elektromobilität mit Extra-Nostalgie

Seit Ende September ist der elektrische Kia EV4 in Deutschland zu bekommen. Die Basisversion startet bei 37.590 Euro. Wer zur Langstreckenvariante mit 81,4-kWh-Akku greift, soll laut Hersteller bis zu 625 Kilometer weit kommen, muss dafür aber auch 43.240 Euro auf den Tisch legen. Mit 204 PS und Frontantrieb gelingt der Sprint auf 100 km/h in 7,4 Sekunden.

Produziert wird der EV4 im slowakischen Zilina. Neben technischer Leistung soll nun auch ein Hauch von Erinnerung die Kaufentscheidung erleichtern. Ob der Werkstattduft langfristig überzeugt oder nur ein PR-Gag bleibt, dürfte auch vom persönlichen Geschmack abhängen.