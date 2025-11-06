Umweltbonus für Verbrenner: Toyota-Chef fordert ein Umdenken

Nicht nur E-Autos sollen profitieren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Während viele Autohersteller das Verbrenner-Aus vorbereiten – wenn auch mit vielen Rückschritten –, geht Toyota von Beginn an einen anderen Weg. Auch der deutsche Ableger des Konzerns plädiert für mehr Technologieoffenheit. Die soll auch bei staatlichen Kaufprämien greifen.

Anzeige

Toyota-Chef fordert Bonus für alle Antriebsarten

Mario Köhler, Chef von Toyota Deutschland, fordert daher eine Neuausrichtung bei künftigen Kaufanreizen für Neuwagen. Er spricht er sich für ein Modell aus, das nicht nur batterieelektrische Fahrzeuge berücksichtigt. Maßstab solle sein, wie viel CO₂ im Betrieb eingespart wird, unabhängig von der gewählten Antriebstechnik.

„Eine technologieoffene, soziale Förderung wäre sinnvoll – vor allem für Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen“, so Köhler. Wichtig sei dabei vor allem eine langfristige Planungssicherheit.

„Wer nachhaltig unterwegs ist – ob mit Vollhybrid, Plug-in oder vollelektrisch –, sollte fair unterstützt werden. Entscheidend ist am Ende nicht die Technologie, sondern der reale Beitrag zur CO₂-Reduktion“, so der Toyota-Manager (Quelle: Focus Online).

Die Bundesregierung plant aktuell erneut Kaufprämien, beschränken will man sich aber auf vollelektrische Modelle. Der frühere Umweltbonus für E-Autos war Ende 2023 ausgelaufen. Derzeit liegt der Anteil reiner E-Autos bei rund 20 Prozent der Neuzulassungen in Deutschland.

Anzeige

Förderdebatte nimmt wieder Fahrt auf

Toyota stellt sich mit seiner Forderung klar gegen den Branchentrend. Während Konkurrenten den Fokus teils ganz auf Elektroautos legen, hält Toyota an einem breiten Antriebsmix fest. Japan, China und die USA verzichten bislang auf ein verbindliches, faktisches Verbrenner-Aus, wie es in der EU derzeit noch für Neuwagen geplant ist.

Ob künftig auch der Kauf anderer Antriebsformen finanziell unterstützt wird, bleibt offen. Klar ist im Moment nur, dass die Diskussion um die Förderung neu entfacht ist – ebenso wie um die Ausrichtung der Klimapolitik und des CO₂-Preises in der EU insgesamt.