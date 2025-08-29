Unbegrenztes Datenvolumen: Vodafone macht unschlagbares Angebot mit iPhone 16, Pixel 10 Pro & Galaxy S25

Ab sofort gibt es den Vodafone GigaMobil M-Tarif für kurze Zeit mit unlimitiertem 5G-Datenvolumen – statt der regulären 50 GB. Ideal für alle, die viel streamen, unterwegs arbeiten oder einfach rund um die Uhr sorgenfrei online sein wollen.

Der GigaMobil M mit unbegrenztem Datenvolumen ist flexibel buchbar – entweder als SIM-only-Angebot oder in Kombination mit einem brandneuen Wunsch-Smartphone, wie dem iPhone 16, Pixel 10 Pro oder Galaxy S25 für nur 1 Euro Zuzahlung. Die SIM-only-Variante ist perfekt, wenn ihr bereits ein aktuelles Gerät besitzt und keine zusätzliche Hardware benötigt. So nutzt ihr alle Tarifvorteile zum bestmöglichen Preis.

Eure Wahl: Tarif mit Smartphone oder SIM-only

Entscheidet ihr euch für ein Bundle mit Smartphone, könnt ihr aktuell aus mehreren Top-Modellen wählen und euch zusätzlich exklusive Bonusaktionen sichern:

Apple iPhone 16 mit 200 Euro Apple-Willkommensbonus , verteilt über 24 Monate

mit , verteilt über 24 Monate Google Pixel 10 Pro mit 400 Euro Trade-In-Prämie beim Eintausch deines Altgeräts

mit beim Eintausch deines Altgeräts Samsung Galaxy S25 mit 120 Euro Tauschbonus

Die Boni werden entweder als monatlicher Rabatt auf die Grundgebühr angerechnet oder direkt vom Gerätepreis abgezogen – je nach Aktion. Dadurch spart ihr bares Geld und erhaltet gleichzeitig ein nagelneues Flaggschiff-Smartphone.

Egal ob SIM-only oder Bundle: Ihr profitiert in beiden Fällen von unbegrenztem 5G-Datenvolumen, einer Allnet- und SMS-Flat, EU-Roaming und bester Vodafone-Netzqualität. Dazu kommt: Für kurze Zeit entfällt der Anschlusspreis und die einmaligen Versandkosten liegen bei nur 9,98 Euro.

Option 1: SIM-only – maximale Freiheit ohne Gerät

Wer sein aktuelles Smartphone weiter nutzen möchte, erhält den GigaMobil M als reine SIM-Karte mit denselben Premium-Leistungen:

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s)

(bis zu 300 Mbit/s) Allnet-Flat & SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Vodafone Top-Netz

Mindestlaufzeit: 24 Monate, 1 Monat Kündigungsfrist

Option 2: Mit Top-Smartphones & Bonus sichern

Falls ihr gleich ein neues High-End-Gerät möchtet, hat Vodafone aktuell besonders lohnende Bundles im Angebot – jeweils mit Unlimited-Daten und spannenden Extras:

Apple iPhone 16 mit 200 Euro Apple-Bonus

iPhone 16 (128 GB) bereits ab 1 Euro Zuzahlung

(128 GB) bereits ab 1 Euro Zuzahlung 200 Euro Willkommensbonus (über 24 Monate verteilt)

Ideal für alle Apple-Fans, die gleich auf das neueste Modell umsteigen wollen

Google Pixel 10 Pro mit 400 Euro Trade-In-Bonus

Pixel 10 Pro mit starker Kamera und KI-Features

mit starker Kamera und KI-Features Bonus beim Eintausch eines Altgeräts

Nachhaltig sparen und top ausgestattet bleiben

Samsung Galaxy S25 mit 120 Euro Tauschbonus

Galaxy S25 mit hochwertigem Display und starker Performance

mit hochwertigem Display und starker Performance Bonus beim Eintausch eines Altgeräts

Premium-Android-Flaggschiff zum Vorteilspreis

Tarif-Highlights im Überblick:

Netz: Vodafone

Vodafone Tarif: GigaMobil M oder GigaMobil Young M (für 18–27-Jährige günstiger)

GigaMobil M oder GigaMobil Young M (für 18–27-Jährige günstiger) Unbegrenztes 5G-Datenvolumen statt 50 GB

Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

in alle deutschen Netze EU-Roaming inklusive

Bonusaktionen je nach Smartphone-Modell

je nach Smartphone-Modell Einmalige Versandkosten: 9,98 Euro

Kein Anschlusspreis

