Unbegrenztes Datenvolumen: Vodafone macht unschlagbares Angebot mit iPhone 16, Pixel 10 Pro & Galaxy S25

Ab sofort gibt es den Vodafone GigaMobil M-Tarif für kurze Zeit mit unlimitiertem 5G-Datenvolumen – statt der regulären 50 GB. Ideal für alle, die viel streamen, unterwegs arbeiten oder einfach rund um die Uhr sorgenfrei online sein wollen.
Der GigaMobil M mit unbegrenztem Datenvolumen ist flexibel buchbar – entweder als SIM-only-Angebot oder in Kombination mit einem brandneuen Wunsch-Smartphone, wie dem iPhone 16, Pixel 10 Pro oder Galaxy S25 für nur 1 Euro Zuzahlung. Die SIM-only-Variante ist perfekt, wenn ihr bereits ein aktuelles Gerät besitzt und keine zusätzliche Hardware benötigt. So nutzt ihr alle Tarifvorteile zum bestmöglichen Preis.
Eure Wahl: Tarif mit Smartphone oder SIM-only
Entscheidet ihr euch für ein Bundle mit Smartphone, könnt ihr aktuell aus mehreren Top-Modellen wählen und euch zusätzlich exklusive Bonusaktionen sichern:
- Apple iPhone 16 mit 200 Euro Apple-Willkommensbonus, verteilt über 24 Monate
- Google Pixel 10 Pro mit 400 Euro Trade-In-Prämie beim Eintausch deines Altgeräts
- Samsung Galaxy S25 mit 120 Euro Tauschbonus
Die Boni werden entweder als monatlicher Rabatt auf die Grundgebühr angerechnet oder direkt vom Gerätepreis abgezogen – je nach Aktion. Dadurch spart ihr bares Geld und erhaltet gleichzeitig ein nagelneues Flaggschiff-Smartphone.
Egal ob SIM-only oder Bundle: Ihr profitiert in beiden Fällen von unbegrenztem 5G-Datenvolumen, einer Allnet- und SMS-Flat, EU-Roaming und bester Vodafone-Netzqualität. Dazu kommt: Für kurze Zeit entfällt der Anschlusspreis und die einmaligen Versandkosten liegen bei nur 9,98 Euro.
Option 1: SIM-only – maximale Freiheit ohne Gerät
Wer sein aktuelles Smartphone weiter nutzen möchte, erhält den GigaMobil M als reine SIM-Karte mit denselben Premium-Leistungen:
- Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s)
- Allnet-Flat & SMS-Flat
- EU-Roaming inklusive
- Vodafone Top-Netz
- Mindestlaufzeit: 24 Monate, 1 Monat Kündigungsfrist
Option 2: Mit Top-Smartphones & Bonus sichern
Falls ihr gleich ein neues High-End-Gerät möchtet, hat Vodafone aktuell besonders lohnende Bundles im Angebot – jeweils mit Unlimited-Daten und spannenden Extras:
Apple iPhone 16 mit 200 Euro Apple-Bonus
- iPhone 16 (128 GB) bereits ab 1 Euro Zuzahlung
- 200 Euro Willkommensbonus (über 24 Monate verteilt)
- Ideal für alle Apple-Fans, die gleich auf das neueste Modell umsteigen wollen
Google Pixel 10 Pro mit 400 Euro Trade-In-Bonus
- Pixel 10 Pro mit starker Kamera und KI-Features
- Bonus beim Eintausch eines Altgeräts
- Nachhaltig sparen und top ausgestattet bleiben
Samsung Galaxy S25 mit 120 Euro Tauschbonus
- Galaxy S25 mit hochwertigem Display und starker Performance
- Bonus beim Eintausch eines Altgeräts
- Premium-Android-Flaggschiff zum Vorteilspreis
Smartphones bei Vodafone ansehen
Tarif-Highlights im Überblick:
- Netz: Vodafone
- Tarif: GigaMobil M oder GigaMobil Young M (für 18–27-Jährige günstiger)
- Unbegrenztes 5G-Datenvolumen statt 50 GB
- Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze
- EU-Roaming inklusive
- Bonusaktionen je nach Smartphone-Modell
- Einmalige Versandkosten: 9,98 Euro
- Kein Anschlusspreis