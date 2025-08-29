Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Unbegrenztes Datenvolumen: Vodafone macht unschlagbares Angebot mit iPhone 16, Pixel 10 Pro & Galaxy S25
Unbegrenztes Datenvolumen: Vodafone macht unschlagbares Angebot mit iPhone 16, Pixel 10 Pro & Galaxy S25

Vodafone-Logo auf einem Smartphone.
Bei Vodafone bekommt ihr gerade besonders gute Tarif-Angebote. (© IMAGO / Dreamstime / Boumenjap)
Ab sofort gibt es den Vodafone GigaMobil M-Tarif für kurze Zeit mit unlimitiertem 5G-Datenvolumen – statt der regulären 50 GB. Ideal für alle, die viel streamen, unterwegs arbeiten oder einfach rund um die Uhr sorgenfrei online sein wollen.

Der GigaMobil M mit unbegrenztem Datenvolumen ist flexibel buchbar – entweder als SIM-only-Angebot oder in Kombination mit einem brandneuen Wunsch-Smartphone, wie dem iPhone 16, Pixel 10 Pro oder Galaxy S25 für nur 1 Euro Zuzahlung. Die SIM-only-Variante ist perfekt, wenn ihr bereits ein aktuelles Gerät besitzt und keine zusätzliche Hardware benötigt. So nutzt ihr alle Tarifvorteile zum bestmöglichen Preis.

Eure Wahl: Tarif mit Smartphone oder SIM-only

Entscheidet ihr euch für ein Bundle mit Smartphone, könnt ihr aktuell aus mehreren Top-Modellen wählen und euch zusätzlich exklusive Bonusaktionen sichern:

Die Boni werden entweder als monatlicher Rabatt auf die Grundgebühr angerechnet oder direkt vom Gerätepreis abgezogen – je nach Aktion. Dadurch spart ihr bares Geld und erhaltet gleichzeitig ein nagelneues Flaggschiff-Smartphone.

Egal ob SIM-only oder Bundle: Ihr profitiert in beiden Fällen von unbegrenztem 5G-Datenvolumen, einer Allnet- und SMS-Flat, EU-Roaming und bester Vodafone-Netzqualität. Dazu kommt: Für kurze Zeit entfällt der Anschlusspreis und die einmaligen Versandkosten liegen bei nur 9,98 Euro.

Option 1: SIM-only – maximale Freiheit ohne Gerät

Wer sein aktuelles Smartphone weiter nutzen möchte, erhält den GigaMobil M als reine SIM-Karte mit denselben Premium-Leistungen:

  • Unbegrenztes 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s)
  • Allnet-Flat & SMS-Flat
  • EU-Roaming inklusive
  • Vodafone Top-Netz
  • Mindestlaufzeit: 24 Monate, 1 Monat Kündigungsfrist

Option 2: Mit Top-Smartphones & Bonus sichern

Falls ihr gleich ein neues High-End-Gerät möchtet, hat Vodafone aktuell besonders lohnende Bundles im Angebot – jeweils mit Unlimited-Daten und spannenden Extras:

Apple iPhone 16 mit 200 Euro Apple-Bonus

  • iPhone 16 (128 GB) bereits ab 1 Euro Zuzahlung
  • 200 Euro Willkommensbonus (über 24 Monate verteilt)
  • Ideal für alle Apple-Fans, die gleich auf das neueste Modell umsteigen wollen

Google Pixel 10 Pro mit 400 Euro Trade-In-Bonus

  • Pixel 10 Pro mit starker Kamera und KI-Features
  • Bonus beim Eintausch eines Altgeräts
  • Nachhaltig sparen und top ausgestattet bleiben

Samsung Galaxy S25 mit 120 Euro Tauschbonus

  • Galaxy S25 mit hochwertigem Display und starker Performance
  • Bonus beim Eintausch eines Altgeräts
  • Premium-Android-Flaggschiff zum Vorteilspreis

Tarif-Highlights im Überblick:

  • Netz: Vodafone
  • Tarif: GigaMobil M oder GigaMobil Young M (für 18–27-Jährige günstiger)
  • Unbegrenztes 5G-Datenvolumen statt 50 GB
  • Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze
  • EU-Roaming inklusive
  • Bonusaktionen je nach Smartphone-Modell
  • Einmalige Versandkosten: 9,98 Euro
  • Kein Anschlusspreis

