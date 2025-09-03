Unbekannte Anrufe von 961: Wer steckt dahinter?

Ist auf eurem Telefon ein Anruf mit der Vorwahl 961 aufgeleuchtet, erscheint das den wenigsten seriös. Tatsächlich könnten Betrüger dahinterstecken.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zu diesem Land gehört die Vorwahl 961

Wenn ihr nicht gerade weit verstreute Verwandtschaft oder internationale Geschäftspartner habt, könnte euch ein Anruf mit der Vorwahl 961 skurril vorkommen. Die Nummer stammt aus dem Libanon. Es ist die internationale Vorwahl des asiatischen Staates. Doch nicht alle Anrufe aus dieser Region sind seriös: Auch für Betrugsversuche halten solche Telefonnummern her.

Anzeige

Betrüger nutzen libanesische Ländervorwahl

Während auf Reddit eher scherzhafte Anfragen kursieren, wer hinter solchen Anrufen mit der Vorwahl 961 stecken könnte, warnte die Polizei bereits vor einigen Jahren vor Betrugsanrufen aus dem Libanon. Gerade private Verkäufer von Fahrzeugen und Immobilien im Kreis Lippe waren betroffen, wie damals die LZ berichtete.

Bei Tellows.de meldeten Menschen über die letzten Jahre immer wieder sogenannte Ping-Anrufsvermutungen zu Telefonnummern mit der 961 als Vorwahl. Ping-Anrufe sind kurze Telefonanrufe, die Angerufene zu einem Rückruf animieren sollen. Oft stammen sie von unbekannten oder internationalen Nummern und können hohe Gebühren verursachen, wenn Betroffene tatsächlich die Nummer des Absenders wählen.

Es gibt einige Betrugsmaschen per Telefon. In unserem Video lernt ihr sie kennen:

Anzeige

So schützt ihr euch vor Betrugsmaschen

Kennt ihr die Nummer nicht und vor allem niemanden im Libanon, braucht ihr gar nicht erst zurückrufen. Kommen solche Anrufe häufiger vor, könnt ihr die Nummer blockieren.

Habt ihr doch abgenommen und jemanden am Telefon, der euch versucht, unter Druck zu setzen oder eine Handlung wie Überweisungen zu erzwingen, legt einfach auf. Niemand Seriöses würde so vorgehen. Gebt auch niemals persönliche Daten von euch heraus. Kennt euer Gegenüber nicht einmal euren Namen, sollte euch das verdächtig vorkommen. Nutzt zudem Online-Listen, wie sie zum Beispiel die Bundesnetzagentur herausgibt, die vor bekannten Spam-Nummern warnen.