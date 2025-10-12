Unbekannter Anruf mit der Vorwahl 0720: Wer steckt dahinter?

Immer wieder erreichen deutsche Handynutzer Anrufe von Nummern, die mit 0720 beginnen. Die kaum bekannte Vorwahl lässt sich nur schwer zuordnen.

Wer steckt hinter der Vorwahl 0720?

Die Vorwahl 0720 kommt aus Österreich. Es handelt sich um eine Vorwahl für Rufnummern im Festnetz, die sich nicht auf einen Standort beziehen und dementsprechend ortsunabhängig sind.

Allerdings handelt es sich nicht um die offizielle Vorwahl Österreichs. Diese ist Vorwahl lautet +43, so wie die deutsche Vorwahl +49 ist.

Wer meldet sich mit der Vorwahl 0720?

Rufnummern, die ortsunabhängig funktionieren, werden gerne für Voice-over-IP genutzt. Mit diesem System werden Telefonate via Internet geleitet. Gerade Unternehmen, die standortübergreifend agieren, nutzen solche Rufnummern und VoIP mit Vorliebe. So können Büros aus verschiedenen Teilen (in diesem Fall Österreich) unter einer Telefonnummer erreichbar sein.

Diese Art von sogenannten Servicenummern gibt es nicht nur in Österreich, sondern mittlerweile in den meisten Ländern. Sie werden vielfach von seriösen Unternehmen genutzt. Allerdings werden solche Nummern auch für Werbeanrufe und Telefonspam genutzt und rufen daher zum Teil Skepsis hervor.

Wie schützt man sich vor betrügerischen Anrufen?

Telefonnummern mit der Vorwahl 0720 sind nicht per se Betrug oder unerwünschte Werbung. Um sicher zu gehen, müsst ihr nicht sofort drangehen, sondern könnt die jeweilige Nummer zuerst im Internet recherchieren. So wisst ihr, ob die Nummer einem Unternehmen angehört, mit dem ihr zu tun habt oder von dem ihr Anrufe annehmen möchtet.

Sollte euch eine Nummer mehrfach anrufen, die im Internet als Spam oder Betrug gewertet wird oder ihr wollt generell von einer bestimmten Nummer nicht weiter angerufen werden, könnt ihr die Nummer blockieren und so sämtliche Kontaktversuche der Nummer unterbinden.