Unberechtigte Kontoabbuchungen – wer steckt hinter Megatipp Emergency Call Services?

Zahlreiche Beschwerden über seltsame Kontoabbuchungen verweisen auf eine Firma namens Megatipp Ltd., die ihren Sitz im türkischen Izmir hat, aber in Deutschland ihre Dienste anbietet. Es erfolgen auch Abbuchungen bei Leuten, die noch nie von dem Unternehmen gehört haben. Was steckt dahinter und wie soll man sich im Ernstfall verhalten?

Die Megatipp Ltd. bietet auf Webseiten wie vorsorge-karte.com eine „Notfallkarte“ an, die monatlich viel Geld kostet. Dabei wird unter anderem damit geworben, dass die „Deutsche Vorsorge Beratungsstelle“ diese Karte empfiehlt. Kaum jemand wird sich die Mühe machen, das zu überprüfen. In dem Fall würde man nämlich feststellen, dass diese sogenannte Beratungsstelle demselben Unternehmen gehört, für das sie wirbt.

Was ist über Megatipp Emergency Call Services bekannt?

Das Unternehmen betreibt mehrere Domains mit Namen wie Vorsorge-Karte oder Notfall-Card, welche die gleiche Leistung mit verschiedenen Bezeichnungen anbietet.

Im Impressum wird als Besitzer die Firma Megatipp Ltd. genannt, wobei zwei Stuttgarter Firmensitze auftauchen (Holderäckerstraße 8 und Turbinenstr. 7). An beiden Adressen gibt beziehungsweise gab es eine Niederlassung des „maildrop24 Virtual Office Service“, der sich darauf spezialisiert hat, unter anderem „virtuelle Büros“ anzubieten, die aus nicht mehr als einem Briefkasten bestehen.

In jedem Impressum wird eine Yasemin Bademsat als verantwortliche Person genannt. Außerdem eine Handelsregisternummer in der Türkei sowie eine türkische Firmenbezeichnung mit einer Adresse in Izmir.

Dieselbe Adresse wird zum Beispiel auch auf der englischen Seite "emergency-card.uk" mit demselben Geschäftsmodell verwendet. In diesem Fall wird ein englisches „Virtual Office“ als Geschäftsadresse benutzt.

In den Kontoauszügen wird die Firma Megatipp Emergency Call Services genannt und ebenso ist dort die Internetadresse "anfragen.vorsorge-karte.com" zu finden – die nicht existiert.

Wie von verschiedenen Anwälten berichtet wird, erfolgen Abbuchungen in Höhe von 89,99 beziehungsweise 99,99 Euro, welche die Betroffenen keinem Vertrag zurechnen können.

Was kann man gegen diese Abbuchungen tun?

Ihr solltet euch sicherheitshalber professionelle Hilfe gegen solche Unternehmen holen und beispielsweise die Verbraucherzentrale kontaktieren, die ebenfalls vor dieser Firma gewarnt hat.

Im ersten Schritt müsst ihr den Forderungen der Firma schriftlich widersprechen. Die dazu notwendigen Daten, wie etwa eine Vertragsnummer oder Gläubiger-ID findet ihr im Verwendungstext der Abbuchung. Ein telefonischer Widerspruch ist schwierig und in der Regel auch nicht beweisbar.

Es empfiehlt sich, in diesem Fall den Widerspruch als Einschreiben an die deutsche Adresse (Turbinenstr. 7, 70499 Stuttgart) zu senden und parallel per E-Mail zu widersprechen. Rechtsanwalt Thomas Hollweck rät auf seiner Seite, so eine E-Mail dreimal im Abstand von 10 Minuten an die im Impressum angegebene E-Mail-Adresse zu senden. In seinem Ratgeber findet ihr auch einen Musterbrief.

Als Nächstes solltet ihr zu eurer Bank gehen und eine Rückbuchung der Lastschrift(en) vornehmen lassen. In den meisten Fällen geht das problemlos 8 Wochen lang. In einigen Fällen geht das laut § 676b des BGB auch 13 Monate lang.

Nach Widerspruch und Rückbuchung liegt die Beweispflicht eines Vertragsabschlusses bei der Firma Megatipp Ltd. Ihr müsst sie dazu auffordern, einen Vertrag mit euch nachzuweisen. Falls Mahnungen kommen, solltet ihr euch einen Anwalt nehmen, denn unberechtigte Abbuchungen von fast 1.200 Euro im Jahr sind keine Kleinigkeit und ein Anwalt ist deutlich günstiger.

Der Berliner Rechtsanwalt Thomas Hollweck antwortete uns auf Nachfrage, dass die konkreten Kosten bei solchen Forderungen immer vom Einzelfall abhängig sind. Doch wenn ihr damit einen Anwalt beauftragen wollt, läuft das in der Regel so ab, dass ihr dem Anwalt eine Fallschilderung schickt, woraufhin er euch dann mitteilt, ob und wie er helfen kann und was das kosten würde.

Miese Masche Eine eigentlich gute Idee wird hier missbraucht, um etliche Opfer Monat für Monat zu melken - und das nicht nur in Deutschland. Marco Kratzenberg

