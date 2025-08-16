„unc“: Was bedeutet das in der Jugendsprache? („unc status“)

In der Jugendsprache taucht immer häufiger der Begriff „unc“ auf. Besonders unter Gen Z und Gen Alpha wird er häufig auch in deutschen Beiträgen bei TikTok, Instagram und Co. verwendet. Was bedeutet dieses „unc“?

„Unc“ in der Jugendsprache: Bedeutung und Ursprung

Wie viele andere Slang-Begriffe hat auch „unc“ seinen Ursprung im Englischen. Es leitet sich von „uncle“, Deutsch „Onkel“, ab. Heute bedeutet „unc“ sinngemäß: „Du bist alt oder wirkst alt – selbst wenn du es vielleicht gar nicht bist.“

Gemeint ist damit nicht nur das tatsächliche Alter, sondern auch eine altmodische oder „aus der Zeit gefallene“ Ausstrahlung. Wer von Jugendlichen als „unc“ bezeichnet wird, hat laut ihrer Sichtweise „Onkel-Vibes“. Es wirkt also so, als würde er nicht mehr zur jungen Generation gehören. Der Ausdruck wird ähnlich wie „OK, Boomer“ verwendet.

Woher kommt „unc“?

Seinen Ursprung hat der Ausdruck aus dem „African American Vernacular English“ (AAVE). Das ist eine eigenständige Varietät des Englischen, die historisch und kulturell vor allem in afroamerikanischen Gemeinschaften in den USA entstanden ist.

Beispiele für Situationen, in denen man „unc“ genannt wird:

Man erzählt begeistert von CDs, MP3-Playern oder früheren Videospielen.

Man trägt Kleidung, die bei Jüngeren nicht mehr angesagt ist.

Man versteht aktuelle Memes, Trends oder Slang-Ausdrücke nicht.

Man feiert lieber früh ins Bett gehen als durchzumachen.

Wird man als „unc“ bezeichnet, ist das in den meisten Fällen nicht böse gemeint, sondern ein humorvoller Seitenhieb. Am besten nimmt man es gelassen, vielleicht sogar als Kompliment für Lebenserfahrung. Wer Lust hat, kann das Gespräch nutzen, um mehr über aktuelle Trends zu erfahren und selbst ein wenig dazuzulernen.

Das steckt hinter dem „Unc Status“

Eine Abwandlung davon ist der „Unc Status“. Das ist eine Steigerung des Slangworts „unc“ und bedeutet sinngemäß:

Du hast offiziell das Level erreicht, auf dem du für die jüngere Generation wie ein „Onkel“ wirkst. Du bist also alt, altmodisch oder aus der Jugendkultur raus.

Der Begriff kommt vor allem aus TikTok-Memes und der Gen Z / Gen Alpha-Onlinekultur. „Status“ wird hier wie in einem Videospiel verstanden. Man hat einen „Levelaufstieg“ gemacht. Wer den „Unc Status“ erreicht, hat laut Jugendlogik also eine Art endgültige Auszeichnung für erwachsenes oder uncooles Verhalten bekommen.

Typische Situationen, in denen jemand „Unc Status“ bekommt:

Man macht einen Dad-Joke in einer Gruppe junger Leute.

Man ist Anfang 20 oder älter und sagt Dinge wie „früher war das besser“.

Man versteht TikTok-Trends nicht und fragt nach einer Erklärung.

Man tanzt auf einer Party absichtlich „wie früher“.

