Unerklärliche Abbuchung? Das steckt hinter dem „Nestor International Call Center“

Beim Blick auf den Kontoauszug stellen einige Nutzer Abbuchungen per Lastschrift im Namen von „Nestor International Call Center“ fest, die sich oft nicht erklären lassen. Was steckt dahinter und was kann man tun, wenn Beträge abgebucht wurden?

Was ist das „Nestor International Call Center“?

In den letzten Wochen häufen sich Meldungen über unerklärliche Abbuchungen durch eine Firma namens „Nestor International Call Center SE“. Betroffene berichten von Beträgen um 96 Euro, die angeblich für ein E-Book-Abo bei „directebooks.net“ eingezogen wurden, meist ohne dass je ein Vertrag abgeschlossen wurde. Laut mehreren Berichten aus Bank-Communities und Facebook-Gruppen handelt es sich bei „Nestor International Call Center SE“ um ein Unternehmen, das im Lastschriftverfahren Geldbeträge einzieht, häufig mit dem Verwendungszweck „Ihre E-Book Flatrate“ oder „directebooks.net“. Die Angabe „directebooks.net“ oder „Ebook Flatrate“ soll offenbar eine Abo-Leistung vortäuschen, um die Abbuchung plausibel wirken zu lassen. Betroffene berichten:

Die Abbuchung erfolgt ohne vorherige Zustimmung oder Vertragsabschluss .

. Die Beträge liegen meist bei 96 Euro .

. Es gibt keine Rechnungen, Verträge oder Kontaktinformationen, die auf einen echten Kauf hinweisen.

Besonders auffällig: In vielen Fällen wurden sogar Wertpapier-Verrechnungskonten belastet, also Konten, die nicht für Zahlungen genutzt werden. Das deutet auf missbräuchlich genutzte Kontodaten hin.

Verdacht auf Betrugsmasche

Mehrere Hinweise sprechen dafür, dass es sich um eine Betrugsserie mit Fake-Abbuchungen handelt. Auch regionale Medien wie MOZ.de warnen vor dubiosen Abbuchungen durch die Firma.

Häufig werden die Daten offenbar über Datenlecks oder alte Online-Bestellungen missbraucht. Mit echten E-Book-Flatrates hat das in der Regel nichts zu tun.

Was ihr sofort tun solltet

Wenn ihr eine Abbuchung von „Nestor International Call Center SE“ auf eurem Konto entdeckt, geht wie folgt vor:

Lastschrift zurückbuchen : Meldet euch umgehend bei eurer Bank oder nutzt das Onlinebanking. Ihr könnt eine SEPA-Lastschrift innerhalb von 8 Wochen ohne Angabe von Gründen zurückgeben.

: Meldet euch umgehend bei eurer Bank oder nutzt das Onlinebanking. Ihr könnt eine SEPA-Lastschrift innerhalb von 8 Wochen ohne Angabe von Gründen zurückgeben. Keine Kontaktaufnahme mit dem Anbieter : Schreibt keine E-Mails und ruft nicht bei der angegebenen Telefonnummer an. So vermeidet ihr, dass weitere persönliche Daten abgegriffen werden.

: Schreibt keine E-Mails und ruft nicht bei der angegebenen Telefonnummer an. So vermeidet ihr, dass weitere persönliche Daten abgegriffen werden. Anzeige erstatten : Reicht bei der Polizei eine Anzeige wegen unberechtigter Abbuchung ein. Nehmt Belege wie Kontoauszüge oder Screenshots mit.

: Reicht bei der Polizei eine Anzeige wegen unberechtigter Abbuchung ein. Nehmt Belege wie Kontoauszüge oder Screenshots mit. Daten prüfen : Wenn ihr ein Onlinebanking-Konto nutzt, ändert eure Zugangsdaten und überprüft, ob noch andere Abbuchungen oder neue Empfänger auftauchen.

: Wenn ihr ein Onlinebanking-Konto nutzt, ändert eure Zugangsdaten und überprüft, ob noch andere Abbuchungen oder neue Empfänger auftauchen. Dauerhafte Sperre setzen: Bei einigen Banken kann man künftige Abbuchungen dieses Gläubigers blockieren. Fragt gezielt nach einer Lastschriftsperre für Nestor International Call Center SE.

FAQ Kann ich das Geld zurückholen? Ja. Bei unberechtigten SEPA-Lastschriften habt ihr 8 Wochen Zeit, um das Geld ohne Angabe von Gründen zurückzubuchen. Muss ich mit Mahnungen rechnen? Bisher gibt es keine Berichte, dass Betroffene nach der Rückbuchung Mahnungen erhalten haben. Sollte doch etwas kommen: nicht zahlen, sondern der Verbraucherzentrale oder Polizei vorlegen. Wie kann ich mich künftig schützen? Niemals Bankdaten auf dubiosen Websites eingeben, Kontoauszüge regelmäßig prüfen und bei Verdacht sofort handeln.

